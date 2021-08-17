Число погибших при землетрясении на Гаити превысило 1,9 тыс. человек

Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 1 941 человека, ранены более 9 тыс., сообщает корреспондент CNN Дайан Галлахер со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

«На 17 августа управление гражданской защиты зарегистрировало 1 941 погибшего: 1 597 — в департаменте Юг, 205 — в департаменте Гранд-Анс, 137 — в департаменте Нипп и двоих — в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано более чем 9 тыс. раненых», — говорится в заявлении ведомства (цитата по ТАСС).

По данным властей, более 100 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.