Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 73,48 (+0,08) Инвестиции, 17 авг, 13:21
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,48 (-0,03) Инвестиции, 17 авг, 13:21
Президент ФРГ назвал «постыдными для Запада» кадры из аэропорта Кабула Политика, 00:23 «Они пристрелят нас». Как изменится спорт в Афганистане при талибах Спорт, 00:00 Эксперты оценили шансы России стать «черным рыцарем» белорусских санкций Экономика, 00:00 Число погибших при землетрясении на Гаити превысило 1,9 тыс. человек Общество, 17 авг, 23:58 «Монако» с Головиным проиграло украинскому «Шахтеру» в Лиге чемпионов Спорт, 17 авг, 23:51 Роботы Atlas компании Boston Dynamics научились «паркуру». Видео Технологии и медиа, 17 авг, 23:42 Новая Зеландия объявила национальный локдаун из-за одного случая COVID-19 Общество, 17 авг, 23:38 «Бавария» в девятый раз выиграла Суперкубок Германии Спорт, 17 авг, 23:28 Как перестать вести бизнес интуитивно и начать зарабатывать РБК и Альфа-Банк, 17 авг, 23:28 Экологи объяснили исчезновение нефтяного пятна у Новороссийска Общество, 17 авг, 23:24 ВВС Великобритании сообщили о перехвате Су-24 у границ Румынии Политика, 17 авг, 22:53 Wildberries заявила о навязывании Mastercard и Visa своих условий бизнесу Бизнес, 17 авг, 22:51 Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка не поступила на бюджет в МГУ Общество, 17 авг, 22:42 Роналду прокомментировал слухи о желании покинуть «Ювентус» Спорт, 17 авг, 22:41
Общество ,  
0 

Число погибших при землетрясении на Гаити превысило 1,9 тыс. человек

Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 1 941 человека, ранены более 9 тыс., сообщает корреспондент CNN Дайан Галлахер со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

«На 17 августа управление гражданской защиты зарегистрировало 1 941 погибшего: 1 597 — в департаменте Юг, 205 — в департаменте Гранд-Анс, 137 — в департаменте Нипп и двоих — в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано более чем 9 тыс. раненых», — говорится в заявлении ведомства (цитата по ТАСС).

По данным властей, более 100 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.

Последствия землетрясения на Гаити. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Число погибших при землетрясении на Гаити приблизилось к 1,5 тыс.
Общество
Фото:Orlando Barria / EPA / ТАСС

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс днем 14 августа. Эпицентр находился на глубине 6 миль (около 9,65 км). Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил на месяц режим чрезвычайного положения в стране. Накануне сообщалось 1,5 тыс. погибших и 6,9 тыс. пострадавших.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявлял, что организация направит по меньшей мере $8 млн на помощь пострадавшим в результате землетрясения на Гаити. «Эта сумма направляется пострадавшим от стихийного бедствия людям на медицинскую помощь, чистую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия», — уточнил он.

Гаити землетрясение стихийное бедствие
Материалы по теме
Число погибших при землетрясении на Гаити приблизилось к 1,5 тыс.
Общество
Власти Гаити на месяц введут режим ЧП после землетрясения
Общество
На Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter