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При землетрясении на Гаити погибли не менее 29 человек

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В результате сильного землетрясения на Гаити погибли по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление гражданской обороны страны.

Как сообщает Associated Press, землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днем 14 августа.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что «сильное землетрясение» привело к гибели людей и ущербу в различных частях страны. Он сказал, что мобилизует все доступные правительственные ресурсы, чтобы помочь жертвам, и призвал гаитян объединиться.

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