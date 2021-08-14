При землетрясении на Гаити погибли не менее 29 человек

Video

В результате сильного землетрясения на Гаити погибли по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление гражданской обороны страны.

Как сообщает Associated Press, землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днем 14 августа.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что «сильное землетрясение» привело к гибели людей и ущербу в различных частях страны. Он сказал, что мобилизует все доступные правительственные ресурсы, чтобы помочь жертвам, и призвал гаитян объединиться.

Материал дополняется