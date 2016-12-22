Не менее 10 человек погибли на Гаити при землетрясении магнитудой 5,9
Общество, 08:17
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Не менее 10 человек погибли на Гаити при землетрясении магнитудой 5,9
На Гаити в результате землетрясения магнитудой 5,9 погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.
По словам начальника полиции северо-западному региону Джексона Илера, в городе Пор-де-Пе погибли семь человек, министр внутренних дел Рейнальдо Брунет, в свою очередь, сказал, что еще три человека погибли на юге в городе Гро-Морн.
ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse сообщило об 11 погибших.
О том, что у берегов Гаити произошли подземные толчки на глубине 11,7 км в 00:11 по UTC (03:11 по мск), сообщалось ранее. Известно, что эпицентр находился около острова Тортуга, в 19 км от населенного пункта Пор-де-Пе.