Минцифры назвало сроки решения по замене паспортов на смарт-карты

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Минцифры до конца года намерено принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты, сообщил глава министерства Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия-24».

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал Шадаев (цитата по ТАСС).

О планах заменить к 2022 году бумажные паспорта на электронные еще в июле 2019-го говорил занимавший на тот момент должность вице-премьера Максим Акимов. При этом проведенный тогда же опрос ВЦИОМ показал, что 59% респондентов не готовы оформить такой документ: часть сочла его ненадежным, часть высказала обеспокоенность из-за возможных сбоех в системе и базе данных, часть — из-за опасности утечки данных.

В марте этого года Минцифры опубликовало проект указа президента, который предусматривает, что жители Москвы смогут начать оформлять электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а в остальной части России эта возможность должна появиться до июля 2023-го. Но позже МВД сообщило на своем сайте, что оформить документ в новом формате можно будет с 1 июля 2022-го, «независимо от места жительства».