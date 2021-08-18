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Общество ,  
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Из пещеры в Абхазии достали тело погибшего год назад россиянина

Сотрудники МЧС достали из пещеры в Абхазии тело погибшего год назад российского туриста, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния, передает ТАСС.

«Операция по извлечению на поверхность тела туриста, погибшего в пещере Веревкина, завершилась. В операции, проходившей с 13 августа, участвовали 10 сотрудников МЧС», — сказал он.

По его словам, транспортные средства до пещеры не смогли дойти, поэтому спасателям пришлось нести тело погибшего несколько километров. Позже оно было доставлено в морг Гагрской больницы.

Как уточнил «Интерфаксу» член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков, тело мужчины в пещере Веревкина российские спелеологи нашли в начале августа на глубине около 1100 метров. Позже было установлено, что погибший — 37-летний Сергей Козеев, житель Сочи, который пропал 1 ноября 2020 года. Личность погибшего установили благодаря фотографиям в мобильном телефоне, найденном при нем, и другим вещам, которые опознала его супруга.

«Возможно, он сорвался и получил удар о веревку. Или же он мог умереть от переохлаждения, поскольку в пещере на такой глубине большая влажность и температура достигает всего 3-4 градусов тепла», — говорил о возможных причинах смерти Снетков.

Спасатели обнаружили заблудившуюся в горах Абхазии туристку из России
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Фото:Пресс-служба МЧС Абхазии

Пещера Веревкина расположена на Гагрском хребте в Абхазии. Она впервые была обнаружена красноярскими спелеологами еще в 1968 году. Однако достичь дна пещеры удалось членам Перовского клуба спелеологов лишь в 2018 году. Они установили, что протяженность всей пещеры составляет 2212 метров. Считается, что это самая глубокая пещера в мире. Первоначально маркировалась как С-115, затем П1-7, но в 1986 году была переименована в пещеру имени Александра Веревкина — известного советсткого спелеолога.

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В 2018 году тайская подростковая футбольная команда «Дикие кабаны» и их тренер пропали в пещере Кхао-Луанг в заповеднике «Понг Пха». Из-за сильных дождей вход в пещеру затопило, поэтому зашедшая туда группа не смогла выбраться. Поисково-спасательная операция шла две недели. Пострадавшие находились в воздушном кармане пещеры.

Вся футбольная команда была успешно эвакуирована, однако при спасении детей погиб старший сержант запаса войск спецназа ВМС Таиланда, которого посмертно наградили орденом Белого слона. Подростков и тренера доставили в больницу и выписали спустя восемь дней.
 

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