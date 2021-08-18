Из пещеры в Абхазии достали тело погибшего год назад россиянина

Сотрудники МЧС достали из пещеры в Абхазии тело погибшего год назад российского туриста, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния, передает ТАСС.

«Операция по извлечению на поверхность тела туриста, погибшего в пещере Веревкина, завершилась. В операции, проходившей с 13 августа, участвовали 10 сотрудников МЧС», — сказал он.

По его словам, транспортные средства до пещеры не смогли дойти, поэтому спасателям пришлось нести тело погибшего несколько километров. Позже оно было доставлено в морг Гагрской больницы.

Как уточнил «Интерфаксу» член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков, тело мужчины в пещере Веревкина российские спелеологи нашли в начале августа на глубине около 1100 метров. Позже было установлено, что погибший — 37-летний Сергей Козеев, житель Сочи, который пропал 1 ноября 2020 года. Личность погибшего установили благодаря фотографиям в мобильном телефоне, найденном при нем, и другим вещам, которые опознала его супруга.

«Возможно, он сорвался и получил удар о веревку. Или же он мог умереть от переохлаждения, поскольку в пещере на такой глубине большая влажность и температура достигает всего 3-4 градусов тепла», — говорил о возможных причинах смерти Снетков.