В Таиланде решили привлечь к затопленной с детьми пещере туристов

Власти Таиланда решили сделать пещеру, в которой в июне застряли члены детской футбольный команды и тренер, туристическим объектом, сообщает ABC News.

«Сегодня в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что тайцам повезло, так как у нас появится туристическая достопримечательность мирового уровня», — заявил замглавы национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон.

По его словам, окончательное решение примет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. При этом он не стал раскрывать детали того, как чиновники планируют сделать пещеру безопасной для туристов.​

12 детей из футбольной команды и их тренер пропали без вести 24 июня в пещере Кхао Луанг на территории заповедника «Понг Пха» в Таиланде. Они были обнаружены 2 июля, после чего началась операция по их спасению. Вытащить всех находившихся в пещере спасателям удалось лишь 10 июля. При попытке спасения детей погиб один водолаз.