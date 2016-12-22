Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выписали из больницы

Группу из 12 подростков-футболистов и их тренера, которые были спасены из затопленной пещеры на севере Таиланда, выписали из больницы, сообщает телеканал Channel Asia.
Подростки в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер находились в больнице с прошлой недели. Они были помещены на карантин из-за признаков инфекции.
Планируется, что в среду подростки с тренером и спасателями примут участие в 45-минутной пресс-конференции, где ответят на вопросы таиландской и иностранной прессы. Мероприятие пройдет в рамках телепрограммы «Таиланд движется вперед» (Thailand Moves Forward) в Чианграе, которая будет транслироваться в прямом эфире на десятках каналов в 18:00 (15:00 мск).
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн разрешил использовать королевскую площадь в старом городе Бангкока, чтобы «поблагодарить тайских и иностранных участников спасательной операции», приводит телеканал слова заместителя премьер-министра королевства.
Подростковая футбольная команда «Дикие кабаны» и их тренер пропали в пещере Кхао-Луанг в заповеднике «Понг Пха» 23 июня. Из-за сильных дождей вход в пещеру затопило, поэтому зашедшая туда группа не смогла выбраться. Поисково-спасательная операция шла две недели. Пострадавшие находились в воздушном кармане пещеры. Всех их смогли вывести на воздух только 10 июля.