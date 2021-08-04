Спасатели обнаружили заблудившуюся в горах Абхазии туристку из России

Фото: Пресс-служба МЧС Абхазии

Абхазские спасатели обнаружили российскую туристку, заблудившуюся в окрестностях горы в Новом Афоне, сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части по городу Новый Афон вели поиски и обнаружили российскую туристку, заблудившуюся в лесополосе в окрестностях горы Акую (Афонская) города Новый Афон», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что поиски продолжались с 4:00 утра, а после обнаружения россиянку успешно сопроводили до Новоафонского монастыря. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Ранее российские туристы в Абхазии затерялись в верховьях реки Гумиста. Тогда спасатели разыскивали группу в течение суток, а по обнаружении направили вертолет на поиски еще одного раненого, который не смог самостоятельно спуститься с высокогорья.