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Путин поручил проработать строительство гидроэлектростанций на реке Амур

Президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о возможности строительства новых объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Амурской области и правительством Хабаровского края рассмотреть вопрос о строительстве объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа, с учетом необходимости развития энергетической системы Дальневосточного федерального округа и принять дополнительные меры по снижению риска наводнений», — сказано в документе.

Кроме того, Путин поручил предоставить Амурской области дополнительные средства на ремонт дорог, пострадавших от паводков, а также на «осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров».

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных регионов. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2021 года.

В одном из городов Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Фото:Правительство Амурской области

В марте этого года врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагал рассмотреть возможность снижения уровня сброса воды для ГЭС в бассейне Амура до 1 июля каждого года, чтобы не допускать паводков. В конце марта Путин предупреждал, что в зону возможного подтопления могут попасть 1,5 млн россиян, прежде всего жители Дальнего Востока.

В сентябре прошлого года в Хабаровске вводили ЧС из-за паводка на Амуре. В регионе прошли обильные дожди, в реках на территории города поднялся уровень воды.

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Всего в России действует около 200 ГЭС различной мощности от 0,015 МВт до 6400 МВт. Крупнейшей является Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего (6400 МВт), а также  Красноярская ГЭС (6000 МВт) и Братская ГЭС (4500 МВт). В Амурской области самой крупной считается Бурейская ГЭС с мощностью 2010 МВт.

Амур Амурская область Дальний Восток гидроэлектростанция Владимир Путин
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