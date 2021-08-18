Путин поручил проработать строительство гидроэлектростанций на реке Амур

Президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о возможности строительства новых объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Амурской области и правительством Хабаровского края рассмотреть вопрос о строительстве объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа, с учетом необходимости развития энергетической системы Дальневосточного федерального округа и принять дополнительные меры по снижению риска наводнений», — сказано в документе.

Кроме того, Путин поручил предоставить Амурской области дополнительные средства на ремонт дорог, пострадавших от паводков, а также на «осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров».

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных регионов. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2021 года.