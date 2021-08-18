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Политика ,  
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Шойгу сообщил о планах госконтрактов на ₽0,5 трлн на форуме «Армия-2021»

Военное ведомство России в рамках форума «Армия-2021» планирует подписать с оборонными предприятиями 45 государственных контрактов на 500 млрд руб ($6,8 млрд). Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу в интервью газете «Красная звезда».

Министр уточнил, что будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для сухопутных войск, танков Т90М и на модернизацию танков Т90. «Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия», — добавил Шойгу.

По его словам, свою готовность участвовать в форуме подтвердили 97 стран. Делегации 34 из них будут возглавлять руководители национальных военных ведомств. В прошлом году в форуме участвовали представители из 92 стран. Более 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения выставят около 1,5 тыс. предприятий, в том числе из 12 иностранных государств.

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Фото:Алёна Кондюрина / РБК

Ранее заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил о малой (не более 3–4%) средней рентабельности исполнения контрактов гособоронзаказа (ГОЗ), что не позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса инвестировать достаточные средства в расширение производственной базы, ее модернизацию и диверсификацию. По его словам, низкая рентабельность контрактов ГОЗ создает «риски невыполнения предприятиями ОПК установленных темпов диверсификации». В декабре 2016 года президент России Владимир Путин поручил к 2025 году довести долю гражданской продукции на оборонных предприятиях до 30% от общего производства, а к 2030-му — до 50%.

Ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы вооружений (ГПВ), которую в 2018 году утвердил Путин, засекречено, известен только ее общий объем. На реализацию ГПВ с 2018 по 2027 год предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн — на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн — на строительство соответствующей инфраструктуры, приводили данные в Минобороны. В сентябре 2020 года власти одобрили сокращение на 5% госпрограммы вооружений в 2021–2023 годах.

форум Сергей Шойгу госконтракты военная техника
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