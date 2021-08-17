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Число погибших при землетрясении на Гаити приблизилось к 1,5 тыс.

Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 1419 человек. Власти предупредили, что количество погибших еще увеличится, сообщает Reuters со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

По данным местных властей, пострадавшими числятся nоколо 6900 человек. также в результате стихийного бедствия были разрушены свыше 37 тыс. домов. Пострадали десятки административных зданий и церквей, уточняет агентство.

Число погибших при землетрясении на Гаити возросло до 1297
Общество
Фото:Reuters

Накануне было известно о 1297 погибших. Тогда сообщалось, что больше всего жертв в Южном департаменте — 1054. Еще 119 жертв насчитали среди жителей департамента Гранд-Анс. В департаменте Нип погибли 122 человека, в Северо-Западном — двое.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявлял, что организация направит по меньшей мере $8 млн на помощь пострадавшим в результате землетрясения на Гаити. «Эта сумма направляется пострадавшим от стихийного бедствия людям на медицинскую помощь, чистую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия», — уточнил он.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити днем 14 августа. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил на месяц режим чрезвычайного положения в стране.

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