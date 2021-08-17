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Конфликт в Афганистане ,  
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НАТО заявило об отсутствии планов оставаться в Афганистане навсегда

Фото: Shekib Rahmani / AP
Фото: Shekib Rahmani / AP

Североатлантический альянс не планировал оставаться в Афганистане, который захватил «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), постоянно. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по ситуации в Афганистане.

«Мы никогда не намеревались оставаться в Афганистане навсегда», — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что за последние несколько недель НАТО увидело в Афганистане «военный и политический коллапс, который произошел с непредсказуемой скоростью».

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«Талибан» начал наступление на Афганистан после того, как США объявили о выводе своих войск из страны в апреле этого года. Аналогичное решение приняло и НАТО. 16 августа официальный представитель талибов Мохаммед Наим объявил об окончании войны и полном захвате Афганистана.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что все еще считает верным решение о выводе войск, но ситуация в Афганистане разворачивалась стремительнее, чем предполагалось. По его словам, руководство страны сдалось, а военные отказались сражаться с членами «Талибана», при этом американские военные не должны гибнуть в войне, которую отказываются вести сами афганцы. Байден добавил, что, если афганские военные не способны защитить страну, еще год присутствия американской армии ничего не изменит.

НАТО Йенс Столтенберг Афганистан Талибан США
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