НАТО заявило об отсутствии планов оставаться в Афганистане навсегда

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Североатлантический альянс не планировал оставаться в Афганистане, который захватил «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), постоянно. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по ситуации в Афганистане.

«Мы никогда не намеревались оставаться в Афганистане навсегда», — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что за последние несколько недель НАТО увидело в Афганистане «военный и политический коллапс, который произошел с непредсказуемой скоростью».

«Талибан» начал наступление на Афганистан после того, как США объявили о выводе своих войск из страны в апреле этого года. Аналогичное решение приняло и НАТО. 16 августа официальный представитель талибов Мохаммед Наим объявил об окончании войны и полном захвате Афганистана.