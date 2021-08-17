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Очевидцы рассказали подробности крушения Ил-112В в Московской области

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Во время крушения опытного образца самолета Ил-112В в Подмосковье был слышен хлопок и виден черный дым. Об этом РБК сообщила жительница села Никольское, рядом с которым упал самолет, Светлана Захарова.

«Примерно в 12 я выехала из Никольского в сторону станции Кубинка. Около Никольской больницы мне навстречу попалась пожарная машина и скорая, ближе к переезду еще одна пожарная и скорая. Потом мне позвонила знакомая — она живет в поселке Старый Городок, сказала, что слышала хлопок, подумала, что учения. Потом видела в моей стороне — я живу возле Никольского пруда — сильный черный дым», — рассказала она.

Другая жительница Елизавета Чижова сообщила РБК, что около 11:00 самолет пролетел над магазином недалеко от Никольской церкви.

«Где-то 50 м над землей. Горел у него правый.двигатель, был виден огонь. Летел прямо, постепенно свернул вправо, в сторону леса, и рухнул в лесу. Огня в той стороне видно не было, только дым», — рассказала Чижова.

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Самолет упал утром 17 августа, на борту находились три человека, экипажем командовал Герой России и летчик-испытатель первого класса Николай Куимов. Помимо него, на в самолете находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и борт-инженер первого класса Николай Хлудеев. Все они погибли. В ОАК сообщили, что катастрофе предшествовало возгорание правого двигателя.

СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.3 ст. 263 УК).

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Экипажем упавшего в Подмосковье опытного самолета командовал Герой России
Общество
Николай&nbsp;Куимов

Ил-112В — легкий самолет нового поколения с двумя двигателями. Самолет производят на Воронежском авиационном заводе. Ожидается, что Ил-112В заменит самолеты Ан-24 и Ан-26. Основное назначение борта — перевозка грузов и воздушное десантирование людей.

Авторы
Любовь Порываева Любовь Порываева, Михаил Добрунов
Московская область Ил-112В самолет очевидцы новости
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