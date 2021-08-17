Очевидцы рассказали подробности крушения Ил-112В в Московской области

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Во время крушения опытного образца самолета Ил-112В в Подмосковье был слышен хлопок и виден черный дым. Об этом РБК сообщила жительница села Никольское, рядом с которым упал самолет, Светлана Захарова.

«Примерно в 12 я выехала из Никольского в сторону станции Кубинка. Около Никольской больницы мне навстречу попалась пожарная машина и скорая, ближе к переезду еще одна пожарная и скорая. Потом мне позвонила знакомая — она живет в поселке Старый Городок, сказала, что слышала хлопок, подумала, что учения. Потом видела в моей стороне — я живу возле Никольского пруда — сильный черный дым», — рассказала она.

Другая жительница Елизавета Чижова сообщила РБК, что около 11:00 самолет пролетел над магазином недалеко от Никольской церкви.

«Где-то 50 м над землей. Горел у него правый.двигатель, был виден огонь. Летел прямо, постепенно свернул вправо, в сторону леса, и рухнул в лесу. Огня в той стороне видно не было, только дым», — рассказала Чижова.

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