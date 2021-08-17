СК начал проверку после крушения опытного Ил-112В в Подмосковье

Следственный комитет проверит обстоятельства крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, передает ТАСС.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщила Марковская. На место выехали следователи и криминалисты управления.

Самолет разбился днем 17 августа во время тренировочного полета, погибли все три члена экипажа, в том числе Герой России Николай Куимов.

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