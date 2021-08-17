Самолет ВВС Германии эвакуировал из Кабула только семь человек

Фото: Moritz Frankenberg / dpa / Global Look Press

Самолет ВВС Германии, который после неудачной попытки приземлился в аэропорту Кабула, смог эвакуировать только семь человек. Об этом сообщает МИД ФРГ.

«Мы можем подтвердить, что ночью рейсом из Кабула были эвакуированы семь человек. Из-за хаотичной обстановки в аэропорту и регулярных перестрелок на пропускном пункте не получилось обеспечить другим немецким гражданам и другим лицам, подлежащим эвакуации, допуск в аэропорт», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что службы безопасности требовали, чтобы немецкий самолет покинул Кабул как можно скорее. Сейчас Берлин работает над тем, чтобы сделать дальнейшую эвакуацию возможной в ближайшие часы при поддержке сил бундесвера, которые сейчас прибыли в Кабул.

Ранее, 16 августа, транспортный самолет бундесвера, который должен был эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, не получил разрешения на посадку в аэропорту Кабула из-за скопления людей на посадочной полосе. Он улетел в Ташкент на дозаправку. После этого в ВВС Германии пообещали сделать новую попытку.