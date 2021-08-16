Самолет из ФРГ не смог совершить посадку в Кабуле и направился в Ташкент
Транспортный самолет бундесвера не получил разрешения на посадку в аэропорту Кабула и отправился в Ташкент на дозаправку, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в армии Германии.
Самолет должен был эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, но не смог приземлиться из-за скопления людей на посадочной полосе. В ВВС Германии пообещали сделать новую попытку при первой же возможности.
Из Афганистана продолжается эвакуация иностранных граждан: Кабул 15 августа был взят силами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Как сообщает агентство Anadolu, самолет Turkish Airlines, зафрахтованный МИД Турции, вывез из страны более 300 турецких граждан.
Воздушное пространство в Кабуле открыто только для военных, гражданские рейсы не выполняются, а транзитным предписано облетать территорию Афганистана.