Самолет из ФРГ не смог совершить посадку в Кабуле и направился в Ташкент

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Транспортный самолет бундесвера не получил разрешения на посадку в аэропорту Кабула и отправился в Ташкент на дозаправку, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в армии Германии.

Самолет должен был эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, но не смог приземлиться из-за скопления людей на посадочной полосе. В ВВС Германии пообещали сделать новую попытку при первой же возможности.

Из Афганистана продолжается эвакуация иностранных граждан: Кабул 15 августа был взят силами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Как сообщает агентство Anadolu, самолет Turkish Airlines, зафрахтованный МИД Турции, вывез из страны более 300 турецких граждан.

Воздушное пространство в Кабуле открыто только для военных, гражданские рейсы не выполняются, а транзитным предписано облетать территорию Афганистана.