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Политика ,  
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Самолет из ФРГ не смог совершить посадку в Кабуле и направился в Ташкент

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Транспортный самолет бундесвера не получил разрешения на посадку в аэропорту Кабула и отправился в Ташкент на дозаправку, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в армии Германии.

Самолет должен был эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, но не смог приземлиться из-за скопления людей на посадочной полосе. В ВВС Германии пообещали сделать новую попытку при первой же возможности.

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Международный аэропорт &laquo;Бохтар&raquo;

Из Афганистана продолжается эвакуация иностранных граждан: Кабул 15 августа был взят силами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Как сообщает агентство Anadolu, самолет Turkish Airlines, зафрахтованный МИД Турции, вывез из страны более 300 турецких граждан.

Воздушное пространство в Кабуле открыто только для военных, гражданские рейсы не выполняются, а транзитным предписано облетать территорию Афганистана.

Ранее США приостановили эвакуацию из Кабула, чтобы зачистить взлетно-посадочную полосу от людей. Три человека погибли, пытаясь зацепиться за шасси самолета ВВС США, который эвакуировал американских дипломатов.

Движение «Талибан» сообщило 15 августа, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого официальный представитель талибов Мохаммед Наим заявил о завершении вооруженного конфликта с официальным руководством страны.

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