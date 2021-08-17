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Володин назвал крахом внешней политики США ситуацию в Афганистане

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Внешняя политика США стала причиной гуманитарной катастрофы и трагедии в Афганистане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики», — написал он.

Володин отметил, что Россию не может не беспокоить ситуация в Афганистане, так как он граничит с ее стратегическими партнерами и «российские границы находятся намного ближе тех же Соединенных Штатов».

По словам Володина, за 20 лет пребывания в Афганистане американских войск более 250 тыс. мирных афганцев погибли из-за операций НАТО и нападения террористов, в стране в сотни раз увеличилось количество нарколабораторий, а население столкнулось с бедностью. По его словам, нет страны, которая бы выиграла от вмешательства США во внутренние дела и «навязывания своих стандартов».

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Фото:Zabi Karimi / AP

Вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными силами и террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) активизировался после сообщения США о выводе своих войск из страны, к началу июля государство покинуло более 90% американского контингента. Талибы 15 августа заявили об установлении контроля над всей территорией страны и окончании войны.

Президент США Джо Байден накануне поручил выделить до $500 млн для помощи афганским беженцам. По его словам, необходимость предоставления такой поддержки продиктована национальными интересами, средства будут направлены на «удовлетворение неотложных потребностей» афганских беженцев, жертв войны и других лиц, которые подвергаются риску из-за действий талибов. В обращении к американскому народу Байден пообещал поддерживать население Афганистана, в том числе в отстаивании своих прав.

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