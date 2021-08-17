Володин назвал крахом внешней политики США ситуацию в Афганистане

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Внешняя политика США стала причиной гуманитарной катастрофы и трагедии в Афганистане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики», — написал он.

Володин отметил, что Россию не может не беспокоить ситуация в Афганистане, так как он граничит с ее стратегическими партнерами и «российские границы находятся намного ближе тех же Соединенных Штатов».

По словам Володина, за 20 лет пребывания в Афганистане американских войск более 250 тыс. мирных афганцев погибли из-за операций НАТО и нападения террористов, в стране в сотни раз увеличилось количество нарколабораторий, а население столкнулось с бедностью. По его словам, нет страны, которая бы выиграла от вмешательства США во внутренние дела и «навязывания своих стандартов».