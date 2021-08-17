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Захарова сочла слова Байдена о достижении целей в Афганистане фантазиями

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Президент США Джо Байден фантазирует, говоря о достижении поставленных целей в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему «целей» и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил», — написала она в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана, появился в 2001 году по решению Совета Безопасности ООН.

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В резолюции 1386 СБ ООН говорилось, что целью его присутствия в стране является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и близких районах, добавила она. Позднее миссия была расширена до обеспечения безопасности на всей территории Афганистана для сдерживания движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

«Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», — заключила она.

Байден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане 16 августа. Он подчеркнул, что США выполнили свои задачи в стране по ликвидации угрозы для себя со стороны террористов.

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Фото:John Moore / Getty Images

Он также добавил, что считает верным решение о выводе войск. Военные не должны гибнуть в войне, которую сами афганцы отказываются вести, объяснил президент США. Байден указал на то, что власти Афганистана сдались, а военные отказались сражаться с талибами.

Американские военные вошли в страну после терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России).

В апреле 2021 года Байден объявил, что американские войска в полном составе уйдут из Афганистана к годовщине теракта. Постепенный вывод войск начался с 1 мая. Вслед за США о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая объявили в НАТО.

Тогда Байден объяснял, что военные США были направлены в Афганистан, чтобы покончить с лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном и чтобы страна перестала быть убежищем для террористов. Лидер США счел обе цели достигнутыми.

Однако с началом вывода американских войск в стране активизировались талибы. 15 августа боевики вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о полном контроле над страной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

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