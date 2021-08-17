Захарова сочла слова Байдена о достижении целей в Афганистане фантазиями

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Президент США Джо Байден фантазирует, говоря о достижении поставленных целей в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему «целей» и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил», — написала она в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана, появился в 2001 году по решению Совета Безопасности ООН.

В резолюции 1386 СБ ООН говорилось, что целью его присутствия в стране является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и близких районах, добавила она. Позднее миссия была расширена до обеспечения безопасности на всей территории Афганистана для сдерживания движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).