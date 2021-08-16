Таджикистан разрешил приземлиться двум самолетам из Афганистана

Международный аэропорт «Бохтар» (Фото: Wikipedia)

Таджикистан разрешил самолету с военными из Афганистана приземлиться на своей территории после получения сигнала SOS. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Таджикистана.

«Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку афганским военнослужащим в аэропорту города Бохтар», — говорится в сообщении.

Как передает ТАСС, было высажено более 100 афганских военнослужащих. «Всего на территории Таджикистана приземлились два самолета, прибывшие из Афганистана», — уточнили в дипведомстве.

Ранее представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил РБК, что самолеты авиакомпании временно прекратят пролетать над территорией Афганистана. «Фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», — сказал он.