Таджикистан разрешил приземлиться двум самолетам из Афганистана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 73,39 (-0,08) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 86,51 (+0,29) Инвестиции, 13:25
Прокуратура Узбекистана сообщила о столкновении афганского самолета с МиГ Политика, 19:43 Небензя в Совбезе ООН попросил не поддаваться панике из-за Афганистана Политика, 19:41 Траньков оценил первую победу Тарасовой и Морозова вместе с Тутберидзе Спорт, 19:32 «Второй бум за год». Как инвестировать в сферу NFT Крипто, 19:23 Облачный рынок на ₽100 млрд: почему он растет на 17% в год РБК и #CloudMTS, 19:15 Аналитики оценили долю москвичей с возможностью взять семейную ипотеку Недвижимость, 19:15 Китайский этап Гран-при по фигурному катанию не будет перенесен в Россию Спорт, 19:07 Белорусская федерация умолчала о результатах бегуньи Тимановской в Польше Спорт, 19:03 Суд арестовал главного борца с коррупцией петербургской таможни Общество, 18:49 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 18:42 Путин назвал города, где в первую очередь нужно газифицировать дома Экономика, 18:38 Правительство решило ввести стресс-тесты для ВЭБа Финансы, 18:37 Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменили Спорт, 18:34 «Спартак» призвал болельщиков не приезжать на матч в Туле Спорт, 18:32
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Таджикистан разрешил приземлиться двум самолетам из Афганистана

Международный аэропорт &laquo;Бохтар&raquo;
Международный аэропорт «Бохтар» (Фото: Wikipedia)

Таджикистан разрешил самолету с военными из Афганистана приземлиться на своей территории после получения сигнала SOS. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Таджикистана.

«Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку афганским военнослужащим в аэропорту города Бохтар», — говорится в сообщении.

Летчиков сбитого в Узбекистане самолета ВВС Афганистана госпитализировали
Политика
Фото:emerge-centre.uz

Как передает ТАСС, было высажено более 100 афганских военнослужащих. «Всего на территории Таджикистана приземлились два самолета, прибывшие из Афганистана», — уточнили в дипведомстве.

Ранее представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил РБК, что самолеты авиакомпании временно прекратят пролетать над территорией Афганистана. «Фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», — сказал он.

Кроме «Аэрофлота» территорию Афганистана будут облетать самолеты немецкой Lufthansa и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo. В конце июля управление гражданской авиацией США 27 июля выпустило директиву, запретив американским авиакомпаниям летать над Афганистаном на высоте менее 8 км.

Таджикистан попросил ОДКБ помочь в укреплении границ с Афганистаном
Политика
Фото:Нозим Каландаров / ТАСС

Читайте на РБК Pro
На смену карьеристам пришли дауншифтеры: что теперь делать работодателям Как молодежь 18‒23 лет покупает люксовые авто: шесть инсайтов United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

16 августа управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) объявило, что воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов, транзитным рейсам рекомендовано его облетать.

Накануне в Узбекистане упал самолет афганских ВВС. Позднее в Министерстве обороны Узбекистана сообщили, что самолет сбили из системы ПВО за нарушение границы страны. Двоим летчикам самолета удалось выжить, они госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).

Что происходит в захваченном талибами Афганистане. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После того как запрещенная в России террористическая организация «Талибан» установила контроль над всей территорией Афганистана, военнослужащие правительственной армии бежали в соседние страны, в том числе в Таджикистан и Узбекистан. Накануне МИД Узбекистана сообщил, что при пересечении границы были задержаны более 80 афганских военных. Они не оказали сопротивления и попросили узбекскую сторону о помощи.

Таджикистан Афганистан МИД самолет военные
Материалы по теме
Летчиков сбитого в Узбекистане самолета ВВС Афганистана госпитализировали
Политика
Чем соседним странам и миру угрожает победивший в Афганистане «Талибан»
Политика
В ОДКБ пообещали помочь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter