Кадыров призвал граничащие с Афганистаном страны «готовиться к худшему»

Рамзан Кадыров (Фото: Musa Sadulayev / AP)

Союзникам России в Средней Азии следует укреплять государственные границы и готовиться к ухудшению ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в аккаунте своего сына Адама.

«Нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы и готовиться к худшему. <...> Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас», — сказал Кадыров. Он добавил, что «наши братья — узбеки, таджики, киргизы, туркмены — все должны быть начеку».

Накануне движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заняло столицу Афганистана Кабул. Официальный представитель талибов Мохаммед Наим сообщил о прекращении войны.

Наступление «Талибана» началось в мае, после того как Вашингтон объявил о выводе из республики американского контингента. К началу июля страну покинуло около 90% военных, после этого атаки талибов участились. Талибы сообщили 16 августа, что установили контроль над всей территорией страны.