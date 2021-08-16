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Кадыров призвал граничащие с Афганистаном страны «готовиться к худшему»

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Musa Sadulayev / AP)

Союзникам России в Средней Азии следует укреплять государственные границы и готовиться к ухудшению ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в аккаунте своего сына Адама.

«Нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы и готовиться к худшему. <...> Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас», — сказал Кадыров. Он добавил, что «наши братья — узбеки, таджики, киргизы, туркмены — все должны быть начеку».

Накануне движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заняло столицу Афганистана Кабул. Официальный представитель талибов Мохаммед Наим сообщил о прекращении войны.

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Фото:Xinhua / Global Look Press

Наступление «Талибана» началось в мае, после того как Вашингтон объявил о выводе из республики американского контингента. К началу июля страну покинуло около 90% военных, после этого атаки талибов участились. Талибы сообщили 16 августа, что установили контроль над всей территорией страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, точное место его пребывания остается неизвестным. По его словам, он покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

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