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Конфликт в Афганистане ,  
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«Талибан» приказал боевикам не пугать жителей Кабула

Кабул,&nbsp;Афганистан
Кабул, Афганистан (Фото: Rahmat Gul / AP)

Талибам приказано не пугать жителей Кабула и позволить им вернуться к нормальной жизни, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

«Мы хотим, чтобы ушли все иностранные силы, прежде чем мы начнем изменять систему управления», — добавил представитель талибов.

Накануне официальный представитель движения Забихулла Муджахид опубликовал в Twitter обращение к жителям Кабула и боевикам. В нем сказано, что горожанам не следует бояться талибов, поскольку силы движения входят в Кабул для предотвращения грабежей. Членам движения, в свою очередь, запрещается кого-либо «беспокоить или тревожить».

Что происходит в захваченном талибами Афганистане. Фоторепортаж
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Ранее талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, они вошли в столицу — Кабул — и захватили президентский дворец. Представитель движения Мохаммед Наим заявил об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, его точное местоположение остается неизвестным, власти нескольких соседних государств уже отвергли данные о его прибытии.

Противостояние «Талибана» с правительственными силами обострилось в мае, когда США сообщили о выводе войск из Афганистана. К июлю территорию страны покинуло порядка 90% военного контингента США, это активизировало наступление талибов.

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