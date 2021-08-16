«Талибан» приказал боевикам не пугать жителей Кабула

Кабул, Афганистан (Фото: Rahmat Gul / AP)

Талибам приказано не пугать жителей Кабула и позволить им вернуться к нормальной жизни, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

«Мы хотим, чтобы ушли все иностранные силы, прежде чем мы начнем изменять систему управления», — добавил представитель талибов.

Накануне официальный представитель движения Забихулла Муджахид опубликовал в Twitter обращение к жителям Кабула и боевикам. В нем сказано, что горожанам не следует бояться талибов, поскольку силы движения входят в Кабул для предотвращения грабежей. Членам движения, в свою очередь, запрещается кого-либо «беспокоить или тревожить».

Ранее талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, они вошли в столицу — Кабул — и захватили президентский дворец. Представитель движения Мохаммед Наим заявил об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, его точное местоположение остается неизвестным, власти нескольких соседних государств уже отвергли данные о его прибытии.