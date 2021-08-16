В Душанбе и Астане опровергли прибытие президента Афганистана

Ашраф Гани Ахмадзай (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент Афганистана Ашраф Гани не пересекал границу Таджикистана и не находится на его территории, говорится в заявлении МИД республики, опубликованном на его сайте.

«Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны», — сказано в заявлении министерства. В ведомстве подчеркнули, что соответствующий запрос в ведомство не поступал.

В МИД Казахстана также сообщили, что Гани не находится на территории страны, передает издание NUR.kz со ссылкой на ведомство.

Кроме того, прибытие Гани опровергли и в посольстве Афганистана в Узбекистане, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии. О том, что Гани мог направиться в Узбекистан, сообщала The New York Times со ссылкой на источник в афганской делегации на проходивших ранее мирных переговорах.