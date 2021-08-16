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В Душанбе и Астане опровергли прибытие президента Афганистана

Ашраф Гани Ахмадзай
Ашраф Гани Ахмадзай (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент Афганистана Ашраф Гани не пересекал границу Таджикистана и не находится на его территории, говорится в заявлении МИД республики, опубликованном на его сайте.

«Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны», — сказано в заявлении министерства. В ведомстве подчеркнули, что соответствующий запрос в ведомство не поступал.

В МИД Казахстана также сообщили, что Гани не находится на территории страны, передает издание NUR.kz со ссылкой на ведомство.

Кроме того, прибытие Гани опровергли и в посольстве Афганистана в Узбекистане, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии. О том, что Гани мог направиться в Узбекистан, сообщала The New York Times со ссылкой на источник в афганской делегации на проходивших ранее мирных переговорах.

«Талибан» отказался принимать власть от президента Афганистана
Политика
Ашраф Гани (на экране)

Гани покинул Афганистан накануне вечером после того, как боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) подошли вплотную к столице Кабулу. По его словам, он принял такое решение, чтобы не допустить кровопролития в республике, но отказался сообщать, куда направился.

Гани вылетел в Таджикистан, затем он направится в третье государство, сообщил Asia-Plus чиновник в правительстве Афганистана Саджад Нуристани. По его словам, президента сопровождают глава администрации Фазл Махмуд Фазли и советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб. Kabul News передавал, что Гани прибыл из Таджикистана в Оман.

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Талибы активизировались в мае, когда Вашингтон объявил об уходе американских войск из Афганистана. К июлю республику покинуло 90% военного контингента США, после этого талибы усилили наступление на правительственные войска.

«Талибан» сообщил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа. Талибы объявили об окончании войны в республике.

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