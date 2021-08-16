В ОДКБ пообещали помочь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана

Таджикско-афганская граница (Фото: Амир Исаев / РИА Новости)

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажет Таджикистану необходимую помощь, если будет угроза со стороны Афганистана, который захватил «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, его слова приводит пресс-служба организации.

«В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами», — сказал Зась.

При этом он уточнил, что в первую очередь будут применять «политико-дипломатические средства».

8 июля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров говорил, что организация применит силу в случае ухудшения ситуации на границе с Афганистаном. В случае такой необходимости в оказании помощи примут участие Коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского района, куда входят таджикские, казахские, российские и киргизские подразделения, а также коллективные силы оперативного реагирования, куда входит шесть стран — участниц договора. Однако, по оценке Сидорова, до применения силы дойти не должно.