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Конфликт в Афганистане ,  

В ОДКБ пообещали помочь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана

Таджикско-афганская граница
Таджикско-афганская граница (Фото: Амир Исаев / РИА Новости)

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажет Таджикистану необходимую помощь, если будет угроза со стороны Афганистана, который захватил «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, его слова приводит пресс-служба организации.

«В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами», — сказал Зась.

При этом он уточнил, что в первую очередь будут применять «политико-дипломатические средства».

В ОДКБ назвали условие применения силы на таджикско-афганской границе
Политика
Фото:Нозим Каландаров / ТАСС

8 июля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров говорил, что организация применит силу в случае ухудшения ситуации на границе с Афганистаном. В случае такой необходимости в оказании помощи примут участие Коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского района, куда входят таджикские, казахские, российские и киргизские подразделения, а также коллективные силы оперативного реагирования, куда входит шесть стран — участниц договора. Однако, по оценке Сидорова, до применения силы дойти не должно.

Ранее Узбекистан и Таджикистан провели военные учения с участием российских военных на фоне активности «Талибана». Всего в учениях приняли участие 500 единиц техники и 2,5 тыс. военнослужащих, причем 1,8 тыс. из них — российские военные из мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных и других подразделений. Учения длились с 5 по 10 августа, 16 августа российские военные вернулись с учений.

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В апреле этого года войска США начали покидать Афганистан, к июлю его покинули 90% военных. После чего в Афганистане начали наступление талибы. Накануне официальный представитель талибов Мохаммед Наим объявил об окончании войны и полном захвате Афганистана.

ОДКБ Таджикистан Афганистан Талибан
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