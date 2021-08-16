Пандемия коронавируса , 16 авг, 11:51
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В России за сутки выявили минимум заболевших COVID с конца июня
В России за последние сутки коронавирусом заболели 20 765 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это минимум с 29 июня, тогда в стране выявили 20 616 заболевших за сутки.
Больше всего заболевших в Москве и Санкт-Петербурге — 1489 и 1383 человек соответственно. За ними следуют:
- Московская область — 1362
- Свердловская область — 529
- Нижегородская область — 528
Материал дополняется.