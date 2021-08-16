Захарова не увидела реакции США на просьбы афганцев об эвакуации

Кабул, Афганистан (Фото: EPA / ТАСС)

Вашингтон не реагирует на просьбы об эвакуации из Кабула жителей Афганистана, который захватила запрещенная в России террористическая организация «Талибан». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она отметила, что Белый дом «без перерыва на обед» обычно «штампует» заявления о проблемах с правами человека «по индивидуальным случаям», тогда как репортажи из аэропорта из столицы Афганистана «игнорирует».

«Афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Толпы жителей Афганистана находятся в аэропорту в Кабуле и пытаются покинуть страну на самолетах, так как талибы взяли под контроль все погранпереходы. Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) приостановило выполнение гражданских рейсов и попросило граждан не прибывать в аэропорт Кабула раньше обозначенного в билетах времени, «чтобы предотвратить грабежи и беспорядки».