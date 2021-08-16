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Захарова не увидела реакции США на просьбы афганцев об эвакуации

Кабул,&nbsp;Афганистан
Кабул, Афганистан (Фото: EPA / ТАСС)

Вашингтон не реагирует на просьбы об эвакуации из Кабула жителей Афганистана, который захватила запрещенная в России террористическая организация «Талибан». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она отметила, что Белый дом «без перерыва на обед» обычно «штампует» заявления о проблемах с правами человека «по индивидуальным случаям», тогда как репортажи из аэропорта из столицы Афганистана «игнорирует».

«Афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

В МИДе назвали захват талибами Афганистана провалом США
Политика
Фото:Xinhua / Global Look Press

Толпы жителей Афганистана находятся в аэропорту в Кабуле и пытаются покинуть страну на самолетах, так как талибы взяли под контроль все погранпереходы. Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) приостановило выполнение гражданских рейсов и попросило граждан не прибывать в аэропорт Кабула раньше обозначенного в билетах времени, «чтобы предотвратить грабежи и беспорядки».

В аэропорту Кабула также находятся американские военные. Источники AFP и Reuters сообщили, что военные США начали стрелять в воздух, «чтобы справиться с хаосом».

Стрельба и паника в аэропорту Кабула. Видео
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Ранее талибы объявили о том, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Свой побег он объяснил тем, что хотел «не допустить кровопролития». После этого почти 70 стран призвали разрешить всем желающим покинуть Афганистан, сохранив открытыми дороги, аэропорты и пограничные переходы.

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