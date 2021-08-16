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Почти 70 стран призвали разрешить всем желающим покинуть Афганистан

Те, кто находится сейчас в Афганистане, должны иметь возможность покинуть страну, говорится в опубликованном на сайте Госдепа заявлении.

«Афганцам и гражданам других стран, которые хотят уехать, должна быть предоставлена такая возможность; дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, и необходимо поддерживать спокойствие», — говорится в сообщении.

«Талибан» объявил о захвате Афганистана. Главное
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Фото:Rahmat Gul / AP

Там указано, что «те, у кого есть власть» в Афганистане ответственны за защиту человеческих жизней и собственности, а также за восстановление безопасности и гражданского порядка.

Заявление сделано от имени 67 государств. Среди подписавшихся под этим письмом — сами США, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Германия, Британия, Австралия, Франция, а также Украина, Гондурас, Кот Д'Ивуар, Эстония, Микронезия и другие страны.

В апреле американский президент Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана. К июля из страны ушло 90% воинского контингента США. После этого запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» начала наступление по всей территории страны.

15 августа талибы вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о полном захвате Афганистана и окончании войны.

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