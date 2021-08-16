Американские военные начали стрелять в воздух в аэропорту Афганистана
Американские военнослужащие начали стрелять в воздух в аэропорту Кабула после того, как желающие покинуть страну люди собрались на летном поле. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на очевидцев и Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Американский чиновник объяснил Reuters, что стрельба началась, чтобы справиться с хаосом, так как толпы людей вышли из-под контроля.
По словам собеседника «РИА Новости» в службах безопасности, несколько человек в аэропорту Кабула уже погибли.