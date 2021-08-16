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Конфликт в Афганистане ,  
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Американские военные начали стрелять в воздух в аэропорту Афганистана

Фото: sudhirchaudhary / Twitter
Фото: sudhirchaudhary / Twitter

Американские военнослужащие начали стрелять в воздух в аэропорту Кабула после того, как желающие покинуть страну люди собрались на летном поле. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на очевидцев и Reuters со ссылкой на американского чиновника.

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Американский чиновник объяснил Reuters, что стрельба началась, чтобы справиться с хаосом, так как толпы людей вышли из-под контроля.

По словам собеседника «РИА Новости» в службах безопасности, несколько человек в аэропорту Кабула уже погибли.

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Весной этого года США вывели свои войска из Афганистана, после чего там активизировалось запрещенное в России террористическое движение «Талибан». Талибы захватили почти всю страну, 15 августа начался захват Кабула — последнего крупного города под контролем правительства.

Талибы намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, говорил официальный представитель движения. Так называлось частично признанное государство под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах.

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