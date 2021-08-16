Американские военные начали стрелять в воздух в аэропорту Афганистана

Весной этого года США вывели свои войска из Афганистана, после чего там активизировалось запрещенное в России террористическое движение «Талибан». Талибы захватили почти всю страну, 15 августа начался захват Кабула — последнего крупного города под контролем правительства.

Талибы намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, говорил официальный представитель движения. Так называлось частично признанное государство под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах.