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В Киргизии арестовали напавшего на русскоговорящую девушку в ТЦ мужчину

Фото: пресс-служба УВД Октябрьского района
Фото: пресс-служба УВД Октябрьского района

В Киргизии арестовали Али Алимбаева, который напал на русскоговорящую девушку в торговом центре в Бишкеке. Об этом сообщило информагентство 24.kg со ссылкой на Октябрьский районный суд города.

Суд постановил арестовать Алимбаева на один месяц, его направили в СИЗО-1 города.

Инцидент произошел 2 августа в детском игровом центре SMagic. Нетрезвого посетителя не устроило, что девушка-кассир заговорила с ним на русском языке, мужчина потребовал обращаться к нему только на киргизском. Кассир перешла на киргизский, однако мужчина начал ее оскорблять, а затем бросил в девушку настольный калькулятор. Напавшего задержала полиция, но вскоре отпустила, после чего тот вернулся в здание SMagic и продолжил угрожать персоналу компании. Против 29-летнего мужчины позднее завели уголовное дело по статье о хулиганстве, 13 августа его задержали.

В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса
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Школьница выполняет классные задания под руководством своего учителя в научно-образовательном школьном комплексе Ломоносов в Бишкеке

После этого случая депутаты Госдумы предложили ограничить въезд в Россию для тех, кто притесняет русскоязычное население, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, рассматриваются и другие «меры реагирования». Спикер Госдумы отметил, что русский язык в Киргизии имеет статус официального, что закреплено в Конституции государства. Володин также добавил, что депутаты планируют составить обращение на имя председателя жогорку (парламента Киргизии) с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Посол России в Киргизии Николай Удовиченко также осудил произошедшее. Он обсудил инцидент с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым и назвал его проявлением «бытового национализма».

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