В Киргизии задержали напавшего на русскоговорящую девушку

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В Киргизии задержали мужчину, который напал на женщину за то, что она обслужила его на русском языке, сообщает «Вечерний Бишкек» со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района Бишкека.

Задержанного 1992 года рождения поместили в изолятор временного содержания. В течение 48 часов в Октябрьском районном суде Бишкека ему изберут меру пресечения.

10 августа в милиции Киргизии сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке.

Администратор детского игрового центра SMagic Тимур Джунусов, где произошло нападение, рассказал изданию 24.kg, что инцидент произошел 2 августа. Клиент в состоянии алкогольного опьянения напал на кассира из-за того, что она обслуживала его на русском языке.