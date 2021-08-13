В Киргизии задержали напавшего на русскоговорящую девушку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13:31
Участницу Pussy Riot Риту Флорес повторно арестовали на 15 суток Общество, 15:38 Ричард Брэнсон продал акции Virgin Galactic на $300 млн Инвестиции, 15:32 Pinifarina представила мощнейший итальянский автомобиль в истории Авто, 15:27 «Оранжевая корова» и «Простоквашино» появятся в Apple Music и Spotify Стиль, 15:26 В КТК назвали причиной разлива нефти у Новороссийска заводской брак Общество, 15:23 Кто откроет новую точку и найдет клиентов: как масштабировать бизнес РБК и Альфа-Банк, 15:23 Как окупить автоматизацию склада за два года Pro, 15:10 Мэрия объяснила выбор места для скульптуры «Советская Белоруссия» в метро Общество, 15:01 Выезжай за рамки: харизматичный внедорожник для активных людей РБК и Volkswagen, 14:59 Россия предложила Тунису помочь с подготовкой первой женщины-космонавта Технологии и медиа, 14:58 Элитное жилье в Москве рекордно подорожало Недвижимость, 14:47 Сознавшегося камчатского депутата обвинили в умышленном убийстве Политика, 14:45 Почему все поддерживают Бритни Спирс и признают ее след в поп-культуре Стиль, 14:44 Как не загубить бизнес в погоне за цифровизацией — MIT Sloan Pro, 14:40
Общество ,  
0 

В Киргизии задержали напавшего на русскоговорящую девушку

Фото: uvdoktyabrsky / Instagram
Фото: uvdoktyabrsky / Instagram

В Киргизии задержали мужчину, который напал на женщину за то, что она обслужила его на русском языке, сообщает «Вечерний Бишкек» со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района Бишкека.

Задержанного 1992 года рождения поместили в изолятор временного содержания. В течение 48 часов в Октябрьском районном суде Бишкека ему изберут меру пресечения.

Володин озвучил идею закрывать въезд в Россию за гонения на русскоязычных
Политика
Фото:Антон Подгайко / РИА Новости

10 августа в милиции Киргизии сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который напал на сотрудницу ТРЦ в Бишкеке.

Администратор детского игрового центра SMagic Тимур Джунусов, где произошло нападение, рассказал изданию 24.kg, что инцидент произошел 2 августа. Клиент в состоянии алкогольного опьянения напал на кассира из-за того, что она обслуживала его на русском языке.

Джунусов говорил, что мужчину задерживали, но вскоре отпустили, после чего он вернулся в здание центра и продолжил оскорблять работников и угрожать им. «Он сказал, что никого не боится и ему за его поведение ничего не будет», — добавил администратор центра.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

После нападения на девушку в Бишкеке депутаты Госдумы выступили с предложением ограничить въезд на территорию России для тех, кто ущемляет права русскоговорящих людей.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что русский язык имеет в Киргизии официальный статус, это закреплено в Конституции республики. По его словам, парламентарии также подготовят обращение к председателю Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

Нападение на девушку осудили в Совете по правам человека (СПЧ) России. В СПЧ заявили, что случаи притеснения русскоязычных в республике вызывают «серьезную озабоченность» и беспокойство.

Киргизия русскоязычное население Задержание преступника Бишкек
Материалы по теме
В РПЦ предложили создать должность «уполномоченного по правам русских»
Общество
Володин озвучил идею закрывать въезд в Россию за гонения на русскоязычных
Политика
Жириновский ответил оскорбившему русских экс-послу Азербайджана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter