Володин озвучил идею закрывать въезд в Россию за гонения на русскоязычных

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Депутаты Госдумы выступили с предложением ограничить въезд на территорию России для тех, кто ущемляет права русскоговорящих людей, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Поводом для этого стало нападение на девушку в магазине Бишкека за использование русского языка в разговоре с покупателем.

«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — написал спикер Госдумы.

Володин отметил, что русский язык имеет в Киргизии официальный статус, это закреплено в Конституции республики. По его словам, парламентарии также подготовят обращение к председателю Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) с просьбой взять ситуацию на личный контроль.