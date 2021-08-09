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Володин озвучил идею закрывать въезд в Россию за гонения на русскоязычных

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Депутаты Госдумы выступили с предложением ограничить въезд на территорию России для тех, кто ущемляет права русскоговорящих людей, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Поводом для этого стало нападение на девушку в магазине Бишкека за использование русского языка в разговоре с покупателем.

«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — написал спикер Госдумы.

Володин отметил, что русский язык имеет в Киргизии официальный статус, это закреплено в Конституции республики. По его словам, парламентарии также подготовят обращение к председателю Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

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Инцидент произошел 2 августа в здании детского игрового центра SMagic, сообщило издание 24.kg со ссылкой на администратора компании Тимура Джунусова. По его словам, к стойке подошел нетрезвый мужчина с ребенком, кассир заговорила с ними по-русски. Это вызвало агрессию у мужчины, он потребовал обращаться к нему только на киргизском языке, что и сделала девушка, так как хорошо им владеет, уточнил администратор. «Но посетителя это не устроило, он стал цепляться к ней и оскорблять по национальному признаку. Начал кидаться на нее и угрожать. В какой-то момент схватил со стойки калькулятор и бросил ей в голову», — рассказал Джунусов.

По словам администратора центра, девушка написала заявление в полицию. Мужчину задержали, но вскоре отпустили, после чего он вернулся в здание центра и продолжил оскорблять работников и угрожать им. «Он сказал, что никого не боится и ему за его поведение ничего не будет», — добавил Джунусов.

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Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии уточнил, что конфликт произошел в центре развлечений MagicCity, передает «Интерфакс». Фамилия нападавшего — Алимбаев, он напал на девушку по фамилии Углева, добавили в ведомстве.

«ГКНБ объявляет официальное предостережение гражданину А. Алимбаеву», — сказано в сообщении ведомства. Там также добавили, что русский язык признан в республике официальным, а за возбуждение национальной вражды грозит наказание в виде срока до десяти лет лишения свободы.

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Нападение на девушку осудили и в Совете по правам человека (СПЧ) России. Как сообщили в организации, случаи притеснения русскоязычных в республике вызывают «серьезную озабоченность» и беспокойство. «История с мальчиком из русской семьи, которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере, недавний вопиющий случай нападения в магазине Бишкека на девушку, заговорившую с покупателем на русском, — все это тревожные сигналы», — заключили в СПЧ.

Российский посол в Киргизии Николай Удовиченко назвал нападение «очередным фактом бытового национализма» и призвал Бишкек оценить ситуацию. «Не хочу видеть в этом негативную тенденцию, но и оставлять без внимания не считаю возможным», — резюмировал он.

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