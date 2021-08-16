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Конфликт в Афганистане ,  
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Талибан отказался принимать власть от действующего президента Афганистана

Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» отказалась принимать власть от действующего президента Афганистана Ашрафа Гани, сообщают «Известия» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в президентском дворце.

Собеседники указали, что стороны конфликта рассматривают разные варианты мирной передачи власти талибам от других лидеров — в том числе от экс-президента страны Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.

Что происходит в захваченном талибами Афганистане. Фоторепортаж
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Сам Гани покинул страну 15 августа.

Талибы начали наступление на всей территории Афганистана после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе оттуда американских войск. Американский воинский контингент находился в стране с 2001 года.

15 августа боевики объявили о получении контроля над всей территорией Афганистана и окончании войны. В этот же день талибы вошли в президентский дворец в Кабуле. Позднее они захватили все государственные учреждения, которые оставили правительственные силы, а также гостелевидение. «Талибан» выступил по телевизору, призвав граждан соблюдать спокойствие.

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