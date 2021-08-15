Трамп заявил о потере уважения талибов к США из-за политики Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана. Об этом сообщаетThe Hill со ссылкой на заявление экс-президента.

«Он [Байден] убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него. Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка) даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США», — сказал он.

По версии Трампа, талибы больше не боятся и не уважают США. «Какой будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», — полагает он.

Ранее в этот день Байден в своем официальном заявлении также подверг критике Трампа за то, что тот, по его мнению, заключил невыгодную сделку с талибами. «Я унаследовал сделку, заключенную моим предшественником, <...> которая поставила Талибан в самую сильную военную позицию с 2001 года», — говорил Байден.