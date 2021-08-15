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Конфликт в Афганистане ,  
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Трамп заявил о потере уважения талибов к США из-за политики Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана. Об этом сообщаетThe Hill со ссылкой на заявление экс-президента.

«Он [Байден] убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него. Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка) даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США», — сказал он.

По версии Трампа, талибы больше не боятся и не уважают США. «Какой будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», — полагает он.

Ранее в этот день Байден в своем официальном заявлении также подверг критике Трампа за то, что тот, по его мнению, заключил невыгодную сделку с талибами. «Я унаследовал сделку, заключенную моим предшественником, <...> которая поставила Талибан в самую сильную военную позицию с 2001 года», — говорил Байден.

Джо Байден поручил добиться политического урегулирования в Афганистане
Политика

Президент США Джо Байден впервые объявил о выводе американских солдат из Афганистане в апреле. Процесс начался в мае и должен был завершится к сентябрю, в начале года в стране находились около 2,5 тыс. военных США. Вместе с Америкой свои войска выводят страны НАТО.

К началу июля Пентагон сообщал, что страну покинули более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют к концу августа. 12 августа боевики группировки захватили второй по размеру город страны Кандагар. На данный момент под контролем правительства находятся 9 из 34 столиц провинций Афганистана, включая Кабул (население 4 млн).

На фоне усиления позиций талибов многие страны начали закрывать посольства и консульства, а также эвакуировать персонал из Афганистана. Президент США Джо Байден, в свою очередь, поручил развернуть в стране в общей сложности 5 тыс. военнослужащих США «для обеспечения безопасного вывода персонала США и партнеров, безопасной эвакуации помогавших нам афганцев».

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