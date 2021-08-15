Джо Байден поручил добиться политического урегулирования в Афганистане

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену оказывать содействие президенту Афганистана Ашрафу Гани и добиться политического урегулирования в этой стане. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Я поручил государственному секретарю поддержать президента Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. Секретарь Блинкен также будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами», — сказано в сообщении.

Кроме этого, Байден заявил о переброске и развертывании 5 тыс. американских военных для «организованного и безопасного» сокращения американского и союзного персонала персонала в Афганистане. Президент также предупредил «Талибан» (группировка признана террористической в России и запрещена), что «любые действия с их стороны в Афганистане, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены решительным и сильным вооруженным ответом со стороны США».

Талибы начали масштабное наступление в Афганистане, после того как США и их союзники начали выводить из республики войска. К началу июля страну покинули более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют к концу августа.