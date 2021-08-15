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МВД решило оснастить автомобили ДПС мигалками с функцией видеонаблюдения

МВД России изучает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

На данный момент в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится соответствующее исследование. «В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации», — пояснил собеседник агентства.

Как уточнили в ведомстве, автомобили ДПС решили оснастить новой функцией поскольку считают, что «умные балки» с камерами позволят в транспортном потоке выявлять проблемных российских водителей, а также машины, числящиеся в угоне.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В прошлом году МВД также сообщало о разработке Федеральной информационной системы биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения. По планам ведомства, искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела. В июне «Коммерсантъ» сообщал о планах правительства создать единую систему видеонаблюдения по всей стране. На ее разработку могут потратить около 250 млрд руб.

Ранее эксперты аналитического агентства TelecomDaily заявили, что Россия вошла в топ-3 стран мира, которые лидируют по числу установленных камер видеонаблюдения. По оценкам исследователей, на территории России установлено почти 13,5 млн камер, больше — только в Китае (200 млн) и США (50 млн). TelecomDaily выяснило, что большая часть камер в России (58,7%) установлена коммерческими организациями с целью обеспечения безопасности, предотвращения краж и преступлений. Еще 32,8% камер установили за бюджетные средства.

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