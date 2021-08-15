МВД решило оснастить автомобили ДПС мигалками с функцией видеонаблюдения

МВД России изучает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

На данный момент в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится соответствующее исследование. «В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации», — пояснил собеседник агентства.

Как уточнили в ведомстве, автомобили ДПС решили оснастить новой функцией поскольку считают, что «умные балки» с камерами позволят в транспортном потоке выявлять проблемных российских водителей, а также машины, числящиеся в угоне.

В прошлом году МВД также сообщало о разработке Федеральной информационной системы биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения. По планам ведомства, искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела. В июне «Коммерсантъ» сообщал о планах правительства создать единую систему видеонаблюдения по всей стране. На ее разработку могут потратить около 250 млрд руб.