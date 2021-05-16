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Общество ,  
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Эксперты ответили на сообщения о поиске нарушителей ПДД через приложение

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Выявление нарушителей правил дорожного движения с помощью мобильного приложения, как это произошло на днях в Свердловской области, — обычная для России практика, заявили опрошенные РБК эксперты.

«Насколько я помню, были сообщения и в других регионах о том, что инспекторы используют подобные приложения», — сказал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Он привел в пример и другие используемые ГИБДД системы — «Пит-Стоп» и «Перехват».

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Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов допустил, что Свердловская область могла заказать собственную разработку. Он указал, что «Пит-Стоп», когда инспектор получает данные с ближайших камер наблюдения информацию о нарушителе, используется в Москве, но аналогичные приложения есть и в других регионах.

«Инспекторов у нас мало, а водителей, как известно, 52 миллиона. Госавтоинспеции просто критически необходимо применять рискоориентированный подход», — сказал Шкуматов, пояснив, что элементами такого подхода и становятся подобные приложения.

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14 мая сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге организовали рейд в отношении нарушителей правил дорожного движения. В ведомстве указывали, что за два часа правоохранителям удалось получить более 15 уведомлений о нарушениях через мобильное приложение.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

При этом еще в 2014 году в Татарстане местные власти презентовали приложение «Народный инспектор», с помощью которого участники дорожного движения оповещают ГИБДД о нарушителях. В апреле 2016 года московские власти оборудовали камеры наблюдения системой «Пит-Стоп». С помощью нее камеры передают ближайшим постам ДПС информацию о нарушителе, о направлении его движения, а также о том, через какой промежуток времени он будет проезжать мимо патруля.

новости ГИБДД ПДД нарушения
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