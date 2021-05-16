Эксперты ответили на сообщения о поиске нарушителей ПДД через приложение

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Выявление нарушителей правил дорожного движения с помощью мобильного приложения, как это произошло на днях в Свердловской области, — обычная для России практика, заявили опрошенные РБК эксперты.

«Насколько я помню, были сообщения и в других регионах о том, что инспекторы используют подобные приложения», — сказал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Он привел в пример и другие используемые ГИБДД системы — «Пит-Стоп» и «Перехват».

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов допустил, что Свердловская область могла заказать собственную разработку. Он указал, что «Пит-Стоп», когда инспектор получает данные с ближайших камер наблюдения информацию о нарушителе, используется в Москве, но аналогичные приложения есть и в других регионах.