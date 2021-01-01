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Технологии и медиа ,  
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Эксперты назвали Россию третьей в мире по числу камер видеонаблюдения

По подсчетам TelecomDaily, сейчас в стране установлено почти 13,5 млн камер. На каждую тысячу россиян приходится почти 100 камер наблюдения. Эксперты считают, что рынок будет развиваться и дальше, но без проблем здесь не обойдется
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россия вошла в топ-3 стран мира, которые лидируют по числу установленных камер видеонаблюдения. Такие данные приводятся в исследовании (есть у РБК) информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

В настоящее время на территории России установлено почти 13,5 млн камер, больше — только в Китае (200 млн) и США (50 млн). Следом за Россией в топе идут Германия (5,2 млн), Япония (5 млн) и Великобритания (5 млн).

По подсчетам агентства, на каждую тысячу россиян приходится 93 камеры наблюдения.

TelecomDaily выяснило, что большая часть камер в России (58,7%) установлена коммерческими организациями с целью обеспечения безопасности, предотвращения краж и преступлений. Еще 32,8% камер установили за бюджетные средства. Они работают на территории школ, детсадов, медицинских учреждений, дорогах и госучреждениях. Физические лица установили 8,5% от общего числа камер в стране.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

К облачному видеонаблюдению (ОВН), которое работает по принципу записи в облачное хранилище, подключено не более 5% всех камер, подсчитало TelecomDaily. По его данным, рынок ОВН растет: по итогам 2020 года он должен увеличиться на 28%, до 3,53 млрд руб. Аналитики отмечают, что в период с 2020 по 2023 год среднегодовой темп роста рынка составит 23%. Таким образом, к 2024 году его объем достигнет 6,36 млрд руб.

В исследовании отмечается, что на корпоративном рынке услуги предоставляют огромное количество компаний — от телеком-операторов и системных интеграторов до VSaaS-провайдеров. «На рынке для частных лиц есть явный лидер: «Ростелеком» занимает на нем 86%. У компании Ivideon — 5%, у МТС и МГТС — 2%, у «Новотелекома» — 1,5%. Остальные компании контролируют 5,3% общего объема», — утверждает TelecomDaily.

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Рынок облачной видеоаналитики (ОВА) растет медленнее. На конец прошлого года его объем превышал 1,79 млрд руб. — на 15% больше, чем в 2018-м. По прогнозу в текущем году выручка составит 1,98 млрд. Вплоть до 2023 года TelecomDaily ожидает сокращение темпов роста, до 12,5% ежегодно. Несмотря на это, за пять лет, к 2024 году, объем рынка ОВА вырастет до 2,87 млрд руб., то есть в 1,6 раза.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

ОВА практически полностью концентрируется на корпоративных клиентах. На их долю приходится 98% выручки. В свою очередь физические лица де-факто не пользуются платными услугами ОВА, отмечает TelecomDaily. В отличие от облачного видеонаблюдения решения ОВА способны самостоятельно анализировать происходящее на картинке, а также могут использоваться для распознавания лиц.

Генеральный директор TelecomDaily в беседе с «Коммерсантом» заявил, что столь ограниченная доля госсектора в облачном видеонаблюдении объясняется тем, что данные с видеокамер пишутся преимущественно в центры обработки данных государственных заказчиков, а не в облако оператора услуги. «Но в перспективе доля государства на этом рынке также будет расти», — считает он.

В российской телекоммуникационной компании «Эр-Телеком» согласились с оценками рынка, которые привело TelecomDaily. «Наша выручка по сегменту видеонаблюдения в 2020 году выросла на 30%. Технологии становятся доступнее с точки зрения интеграции и цены», — заявили изданию в компании.

В «Ростелекоме» не стали комментировать газете финансовые оценки, но подтвердили, что компания занимает «лидирующие позиции на рынке облачного домашнего видеонаблюдения».

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

По мнению руководителя направления систем безопасности компании «Крок» Артема Романова, дальнейший рост рынка может быть обеспечен за счет развития продаж в корпоративном секторе, так как охват облачными сервисами относительно всего рынка видеонаблюдения еще небольшой. Он отметил, что по большей части облачным видеонаблюдением пользуется малый бизнес, так что средний и крупный бизнес — перспективные ниши. Качество камер будет расти в России и в мире, выразил мнение в разговоре с «Коммерсантом» эксперт.

В свою очередь руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга заявил изданию, что дальнейшее распространение камер может стать проблемой. «Сети могут просто не справиться с таким потоком данных, поскольку видео — один из наиболее «тяжелых» видов трафика», — предположил он. По его словам, решением в этом вопросе должны стать более «умные» устройства, которые могут не только снять картинку, но и сделать часть аналитики мгновенно, не отправляя сырые данные в облако.

Авторы
Анна Балашова, Михаил Юшков
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