Эксперты назвали Россию третьей в мире по числу камер видеонаблюдения

К облачному видеонаблюдению (ОВН), которое работает по принципу записи в облачное хранилище, подключено не более 5% всех камер, подсчитало TelecomDaily. По его данным, рынок ОВН растет: по итогам 2020 года он должен увеличиться на 28%, до 3,53 млрд руб. Аналитики отмечают, что в период с 2020 по 2023 год среднегодовой темп роста рынка составит 23%. Таким образом, к 2024 году его объем достигнет 6,36 млрд руб.

В исследовании отмечается, что на корпоративном рынке услуги предоставляют огромное количество компаний — от телеком-операторов и системных интеграторов до VSaaS-провайдеров. «На рынке для частных лиц есть явный лидер: «Ростелеком» занимает на нем 86%. У компании Ivideon — 5%, у МТС и МГТС — 2%, у «Новотелекома» — 1,5%. Остальные компании контролируют 5,3% общего объема», — утверждает TelecomDaily.

Рынок облачной видеоаналитики (ОВА) растет медленнее. На конец прошлого года его объем превышал 1,79 млрд руб. — на 15% больше, чем в 2018-м. По прогнозу в текущем году выручка составит 1,98 млрд. Вплоть до 2023 года TelecomDaily ожидает сокращение темпов роста, до 12,5% ежегодно. Несмотря на это, за пять лет, к 2024 году, объем рынка ОВА вырастет до 2,87 млрд руб., то есть в 1,6 раза.

ОВА практически полностью концентрируется на корпоративных клиентах. На их долю приходится 98% выручки. В свою очередь физические лица де-факто не пользуются платными услугами ОВА, отмечает TelecomDaily. В отличие от облачного видеонаблюдения решения ОВА способны самостоятельно анализировать происходящее на картинке, а также могут использоваться для распознавания лиц.

Генеральный директор TelecomDaily в беседе с «Коммерсантом» заявил, что столь ограниченная доля госсектора в облачном видеонаблюдении объясняется тем, что данные с видеокамер пишутся преимущественно в центры обработки данных государственных заказчиков, а не в облако оператора услуги. «Но в перспективе доля государства на этом рынке также будет расти», — считает он.

В российской телекоммуникационной компании «Эр-Телеком» согласились с оценками рынка, которые привело TelecomDaily. «Наша выручка по сегменту видеонаблюдения в 2020 году выросла на 30%. Технологии становятся доступнее с точки зрения интеграции и цены», — заявили изданию в компании.

В «Ростелекоме» не стали комментировать газете финансовые оценки, но подтвердили, что компания занимает «лидирующие позиции на рынке облачного домашнего видеонаблюдения».

По мнению руководителя направления систем безопасности компании «Крок» Артема Романова, дальнейший рост рынка может быть обеспечен за счет развития продаж в корпоративном секторе, так как охват облачными сервисами относительно всего рынка видеонаблюдения еще небольшой. Он отметил, что по большей части облачным видеонаблюдением пользуется малый бизнес, так что средний и крупный бизнес — перспективные ниши. Качество камер будет расти в России и в мире, выразил мнение в разговоре с «Коммерсантом» эксперт.

В свою очередь руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга заявил изданию, что дальнейшее распространение камер может стать проблемой. «Сети могут просто не справиться с таким потоком данных, поскольку видео — один из наиболее «тяжелых» видов трафика», — предположил он. По его словам, решением в этом вопросе должны стать более «умные» устройства, которые могут не только снять картинку, но и сделать часть аналитики мгновенно, не отправляя сырые данные в облако.