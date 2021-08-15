Более 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в штате Нью-Йорк

Направлявшийся к Ниагарскому водопаду туристический автобус перевернулся на автомагистрали штата Нью-Йорк, пострадали 57 человек. Об этом со ссылкой на заявление полиции штата сообщает телеканал ABC News.

«Автобус перевернулся около 12:40 (19:40 мск) вдоль западного направления шоссе возле Уидспорта <...> В транспорте находились 57 человек, все они доставлены в больницу», — сказано в сообщении.

По информации телеканала, автобус с туристами направлялся в сторону Ниагарского водопада, среди пассажиров также были несовершеннолетние.

Ранее в Турции также перевернулся автобус, который вез российских туристов из поселка Конаклы в аэропорт Антальи по трассе D-400. В автобусе находились 22 российских туриста, в том числе два ребенка. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением, тогда транспортное средство пересекло разделительную линию и перевернулось. Тогда в результате ДТП погибли три человека, пострадавших госпитализировали в больницы Антальи.

