«Роскосмос» подтвердил проблемы с «Наукой»

Модуль «Наука» (Фото: roscosmos.ru)

В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили информацию о том, что у многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» возникли неполадки в ходе полета. Ранее там отказались комментировать ситуацию в ответ на запрос РБК.

«В ходе полета модуля «Наука» к МКС действительно был ряд проблем, которые были устранены специалистами ракетно-космической отрасли, и модуль успешно состыковался со станцией. Сейчас работает комиссия по выяснению причин этих ситуаций», — сообщили РБК в корпорации.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли передавало, что у российского модуля массово отказала работа систем после того, как его вывели на околоземную орбиту.

«Основными проблемами первых двух дней полета модуля «Наука» стали: сбой программы полета и работы одного из топливных клапанов, проблемы передачи пакета команд на борт с наземных измерительных комплексов, отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков», — рассказал собеседник агентства.