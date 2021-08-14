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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» подтвердил проблемы с «Наукой»

Модуль &laquo;Наука&raquo;
Модуль «Наука» (Фото: roscosmos.ru)

В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили информацию о том, что у многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» возникли неполадки в ходе полета. Ранее там отказались комментировать ситуацию в ответ на запрос РБК.

«В ходе полета модуля «Наука» к МКС действительно был ряд проблем, которые были устранены специалистами ракетно-космической отрасли, и модуль успешно состыковался со станцией. Сейчас работает комиссия по выяснению причин этих ситуаций», — сообщили РБК в корпорации.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли передавало, что у российского модуля массово отказала работа систем после того, как его вывели на околоземную орбиту.

В «Роскосмосе» отказались комментировать данные о проблемах с «Наукой»
Технологии и медиа
Модуль &laquo;Наука&raquo;

«Основными проблемами первых двух дней полета модуля «Наука» стали: сбой программы полета и работы одного из топливных клапанов, проблемы передачи пакета команд на борт с наземных измерительных комплексов, отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, предотвратить аварийную ситуацию помогли наземные специалисты, которые следили за модулем в течение восьми суток.

Модуль «Наука» отправился с космодрома Байконур 21 июля. Днем 29 июля он состыковался с Международной космической станцией.

Первый сбой в работе «Науки» произошел 29 июля. После стыковки NASA сообщило о внезапном включении двигателей «Науки» в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск). Сразу после этого там уточнили, что, по предварительной информации, из-за непредвиденной ситуации МКС повернулась на 45 градусов. Специалисты задействовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс», чтобы компенсировать импульс.

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«Роскосмос» связал нештатное включение двигателей с работой с оставшимся в модуле топливом. В свою очередь, генеральный конструктор РКК «Энергия» и руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что двигатели модуля включились из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении.

Роскосмос МКС технические неполадки
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