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В «Роскосмосе» отказались комментировать данные о проблемах с «Наукой»

Модуль &laquo;Наука&raquo;
Модуль «Наука» (Фото: Олег Новицкий / roscosmos.ru)

В госкорпорации «Роскосмос» отказались комментировать сообщения о том, что многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» после запуска столкнулся с массовым отказом систем.

«Без комментариев», — ответили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщил «РИА Новости», что после выведения модуля на околоземную орбиту у российского модуля возникли массовые отказы в работе систем.

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Фото:Роскосмос

«Основными проблемами первых двух дней полета модуля «Наука» стали: сбой программы полета и работы одного из топливных клапанов, проблемы передачи пакета команд на борт с наземных измерительных комплексов, отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, предотвратить аварийную ситуацию помогли наземные специалисты, которые следили за модулем в течение восьми суток.

Модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля. Днем 29 июля он пристыковался к МКС.

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После стыковки в NASA сообщили, что двигатели «Науки» непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск). Сразу после инцидента в NASA уточнили, что, согласно предварительным оценкам, из-за неожиданного включения двигателей на модуле «Наука» МКС повернулась на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».

В «Роскосмосе» объяснили нештатное включение двигателей работой с остатками топлива в модуле.

Генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев объяснил, что внезапное включение двигателей модуля было связано с кратковременным сбоем в программном обеспечении.

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