В «Роскосмосе» отказались комментировать данные о проблемах с «Наукой»

Модуль «Наука» (Фото: Олег Новицкий / roscosmos.ru)

В госкорпорации «Роскосмос» отказались комментировать сообщения о том, что многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» после запуска столкнулся с массовым отказом систем.

«Без комментариев», — ответили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщил «РИА Новости», что после выведения модуля на околоземную орбиту у российского модуля возникли массовые отказы в работе систем.

«Основными проблемами первых двух дней полета модуля «Наука» стали: сбой программы полета и работы одного из топливных клапанов, проблемы передачи пакета команд на борт с наземных измерительных комплексов, отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков», — уточнил собеседник агентства.