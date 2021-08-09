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Пандемия коронавируса ,  

Ученые оценили шансы на остановку мутации COVID-19

Фото: Amilcar Orfali / Getty Images
Фото: Amilcar Orfali / Getty Images

Прогноз о том, что после появления доминирующего штамма COVID-19 станет обыкновенной простудой, маловероятен, заявили опрошенные РБК эксперты. Так они прокомментировали статью британского профессора Пола Хантера, опубликованную в журнале The Spectator.

По словам руководителя лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, о превращении COVID-19 со временем в обыденную инфекцию говорят много и давно, но это больше напоминает мечту. «По факту получается, что вирус обладает способностью к самосовершенствованию в негативную для человека сторону. Пока у него идет селекция в сторону большей заразности, и все это усложняет ситуацию», — сказал РБК эксперт. Он добавил, что прогноз все же может сбыться, однако ситуация, которая сложилась сейчас, говорит об обратном.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По его словам, профессор Хантер был бы прав, если бы вирус не эволюционировал в негативную для человека сторону. В таком случае люди получили бы антитела после вакцинации или естественной болезни. Однако, по мнению Чепурнова, под влиянием вакцинации и роста числа переболевших вирус может начать меняться быстрее и сильнее.

Его слова о постоянной эволюции вируса на протяжении всего существования подтвердил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По словам ученого, гораздо важнее — последствия такой эволюции. Если инфекция распространяется массово, возрастает риск возникновения новых штаммов, сказал Аграновский, напомнив, что именно такой сценарий в Индии привел к появлению штамма «дельта». В дальнейшем могут появиться другие штаммы SARS CoV-2, способные уходить от вакцин, что создаст новые очаги инфекции и новые возможности для появления штаммов, считает он.

По словам Аграновского, остановить пандемию коронавируса может только вакцинация. «Возникновение коллективного иммунитета может привести к тому, что видно уже сейчас: для вакцинированных болезнь протекает легче, а иногда совсем легко. Это и есть, возможно, «превращение» COVID-19 в легкое ОРЗ», — оценил он слова Хантера.

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В своей статье британский ученый Пол Хантер заявил, что люди не перестанут болеть COVID-19, однако мутация вируса сильно замедлится после появления доминирующего штамма. По его словам, такой доминирующей разновидностью вируса вполне может стать штамм «дельта».

коронавирус вакцинация от COVID-19 эксперты
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