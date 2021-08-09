Ученые оценили шансы на остановку мутации COVID-19

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Прогноз о том, что после появления доминирующего штамма COVID-19 станет обыкновенной простудой, маловероятен, заявили опрошенные РБК эксперты. Так они прокомментировали статью британского профессора Пола Хантера, опубликованную в журнале The Spectator.

По словам руководителя лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, о превращении COVID-19 со временем в обыденную инфекцию говорят много и давно, но это больше напоминает мечту. «По факту получается, что вирус обладает способностью к самосовершенствованию в негативную для человека сторону. Пока у него идет селекция в сторону большей заразности, и все это усложняет ситуацию», — сказал РБК эксперт. Он добавил, что прогноз все же может сбыться, однако ситуация, которая сложилась сейчас, говорит об обратном.

По его словам, профессор Хантер был бы прав, если бы вирус не эволюционировал в негативную для человека сторону. В таком случае люди получили бы антитела после вакцинации или естественной болезни. Однако, по мнению Чепурнова, под влиянием вакцинации и роста числа переболевших вирус может начать меняться быстрее и сильнее.

Его слова о постоянной эволюции вируса на протяжении всего существования подтвердил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.