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В США один человек убит в результате стрельбы в средней школе

Один человек убит в результате стрельбы в средней школе в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает местный телеканал KRQE со ссылкой на департамент полиции.

По данным полиции, 13 августа в 12:45 (21:45 мск) произошел конфликт между двумя 13-летними школьниками. Один из них произвел выстрел. Его удалось оперативно задержать: рядом с местом происшествия в это время находился сотрудник полиции. Потерпевшего же доставили в больницу, где он и скончался.

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Фото:William Dax / Getty Images

Имена участников конфликта пока не называют. Правоохранительные органы выясняют, откуда у нападавшего было оружие.

Ранее, 8 августа, стрельба произошла на юге Чикаго. В результате были ранены двое полицейских. Обоих госпитализировали в критическом состоянии.

В апреле президент США Джо Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в стране. Он призвал ввести ограничения на продажу оружия. В частности, запретить продавать комплектующие, из которых можно собрать оружие и которое затем нельзя отследить.

Кроме того, он предложил изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизаторами и увеличивающих точность стрельбы. Такое усовершенствование Байден предложил приравнять к глушителям и обязать заплатить владельца пошлину, а также передать свои паспортные данные.

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Помимо этого, президент США хотел наделить суды правом временно изымать оружие у отдельных граждан по запросу третьих лиц.

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