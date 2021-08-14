В США один человек убит в результате стрельбы в средней школе

Один человек убит в результате стрельбы в средней школе в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает местный телеканал KRQE со ссылкой на департамент полиции.

По данным полиции, 13 августа в 12:45 (21:45 мск) произошел конфликт между двумя 13-летними школьниками. Один из них произвел выстрел. Его удалось оперативно задержать: рядом с местом происшествия в это время находился сотрудник полиции. Потерпевшего же доставили в больницу, где он и скончался.

Имена участников конфликта пока не называют. Правоохранительные органы выясняют, откуда у нападавшего было оружие.

Ранее, 8 августа, стрельба произошла на юге Чикаго. В результате были ранены двое полицейских. Обоих госпитализировали в критическом состоянии.