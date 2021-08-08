Два полицейских находятся в критическом состоянии после стрельбы в Чикаго

Два сотрудника полиции Чикаго были серьезно ранены в перестрелке в южной части города, их в критическом состоянии доставили в Медицинский центр Чикагского университета, сообщает Chicago Tribune.

По информации издания, полиция перекрыла движение по 63-й улице, два человека находятся под стражей.

Как позже уточнил местный портал Intel Point Alerts, один из полицейских скончался в госпитале.

Ранее в этот день двое мужчин открыли стрельбу по полицейским во Франции. Оба нападавших изначально выдавали себя за сотрудников полиции, однако при попытке задержания оказали сопротивление и пытались скрыться. Полиция оперативно задержала нарушителей, один из них получил пулевое ранение. Среди гражданских и полицейских пострадавших нет.