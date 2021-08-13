В Британии при стрельбе погибли шесть человек

В британском городе Плимут в результате стрельбы погибли пять человек, сам стрелявший также был обнаружен убитым. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным полиции, стрельба произошла в районе Кейхэм примерно в 18:10 (в 20:10 по мск). Кроме погибших, несколько человек пострадали, однако их число не сообщается. На месте происшествия находилось несколько полицейских машин, некоторые дороги в районе перекрыты.

Депутат от консервативной партии Плимут-Мур-Вью Джонни Мерсер сообщил в Twitter, что стрельба не связана с терроризмом.

Ранее, 8 августа, в американском Чикаго произошла стрельба, сообщало издание Chicago Tribune. Два сотрудника полиции были ранены, их доставили в критическом состоянии в Медицинский центр Чикагского университета.