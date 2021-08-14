В НЛМК объявили о завершении пуско-наладочных работ после взрыва в цеху
На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), где ранее из-за взрыва была приостановлена работа конвертерного цеха, завершаются восстановительные работы, сообщили РБК в пресс-службе НЛМК.
«На кислородно-распределительном пункте НЛМК завершаются пусконаладочные работы», — сказали в компании.
Там добавили, что в рамках работ будет проведена продувка трубопроводов.
«Возможна кратковременная эмиссия пыли и дополнительный шум. На границе санитарно-защитной зоны НЛМК будет организован экологический мониторинг», — сказали в компании.