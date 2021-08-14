В НЛМК объявили о завершении пуско-наладочных работ после взрыва в цеху

9 августа на территории конвертерного цеха НЛМК произошел взрыв, из-за которого повредилось здание кислородно-распределительного пункта и загорелась его кровля. В результате никто не пострадал, пожар в итоге удалось остановить.

Производственная мощность цеха — 8,5 млн т стали в год, т.е. половина произведенной стали на этом предприятии. Из-за взрыва работу цеха пришлось приостановить.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося. Ведомство провело осмотр места происшествия и изъяло интересующую его документацию.

НЛМК — российская компания — производитель стали. Примерно 20% металла там производят электродуговым способом, остальные 80% — конвертерным.