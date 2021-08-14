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В НЛМК объявили о завершении пуско-наладочных работ после взрыва в цеху

НЛМК NLMK ₽250,86 -0,53% Купить

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), где ранее из-за взрыва была приостановлена работа конвертерного цеха, завершаются восстановительные работы, сообщили РБК в пресс-службе НЛМК.

«На кислородно-распределительном пункте НЛМК завершаются пусконаладочные работы», — сказали в компании.

НЛМК временно приостановил работу конвертерного цеха после взрыва
Общество
Вид на Конвертерный цех № 2 Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК)

Там добавили, что в рамках работ будет проведена продувка трубопроводов.

«Возможна кратковременная эмиссия пыли и дополнительный шум. На границе санитарно-защитной зоны НЛМК будет организован экологический мониторинг», — сказали в компании.

9 августа на территории конвертерного цеха НЛМК произошел взрыв, из-за которого повредилось здание кислородно-распределительного пункта и загорелась его кровля. В результате никто не пострадал, пожар в итоге удалось остановить.

Производственная мощность цеха — 8,5 млн т стали в год, т.е. половина произведенной стали на этом предприятии. Из-за взрыва работу цеха пришлось приостановить.

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося. Ведомство провело осмотр места происшествия и изъяло интересующую его документацию.

НЛМК — российская компания — производитель стали. Примерно 20% металла там производят электродуговым способом, остальные 80% — конвертерным.

НЛМК восстановление взрыв цех Липецк
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