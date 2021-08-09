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СК начал проверку после взрыва и пожара на НЛМК

НЛМК NLMK ₽253,76 -0,88% Купить
Фото: Lipetsk.nlmk.com
Фото: Lipetsk.nlmk.com

Следственный комитет по Левобережному округу Липецка проводит доследственную проверку после взрыва на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и пожара на крыше кислородно-распределительного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится осмотр, изымается интересующая следствие документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что после проверки примут процессуальное решение.

На территории Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв
Общество
Общий вид на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)

Утром 9 августа на территории кислородного цеха НЛМК произошел взрыв, в результате которого было повреждено здание кислородно-распределительного пункта и загорелась его кровля. В МЧС сообщили, что потушили пожар в 10:40 (совпадает в мск), его площадь составила 40 кв. м. По данным пресс-службы комбината, пострадавших нет, причины взрыва выясняются. Конвертерный цех № 2 НЛМК, где производят 8,5 млн т стали, временно приостановил работу. В пресс-службе НЛМК заявили, что ремонт вспомогательного оборудования будет длиться до двух дней.

Позднее во время восстановительных работ на НЛМК произошло еще одно ЧП — из-за остаточного кислорода в трубе произошел «хлопок без разрушений» и новый пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия нет. В МЧС отметили, что сначала пожару причислили второй номер, но позже понизили до первого. В компании заявили, что происшествие не повлияет на продолжение восстановительных работ после первого пожара и производство.

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