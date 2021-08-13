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Власти Керчи начали эвакуацию населения из зон подтопления

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В городе Керчи началась эвакуация жителей из зон подтопления, решается вопрос об их временном размещении в гостиницах. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе эвакуированы десять человек, в том числе четыре ребенка», — сказано в сообщении.

Так также уточнили, что все эвакуированные находятся в пункте временного размещения, решается вопрос об их расселении в гостиницы и питании.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти принимают все меры для ликвидации последствий стихии, критических проблем нет. «Надеюсь, что повторения событий июня—июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами», — добавил он.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Сильные ливни обрушились на Крым в ночь на 11 августа. В результате перенаполнения водоема в районах сел Краснолесье и Доброе оказалась подтоплена трасса Симферополь — Ялта. Из-за непогоды региональное МЧС объявило штормовое предупреждение с 12 по 14 августа.

Власти Керчи, в свою очередь, попросили горожан подготовить документы, медикаменты, продукты и другие предметы первой необходимости для возможной эвакуации.

Днем ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 13 августа в Крыму и Краснодарском крае ожидается рекордное количество осадков. «Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — предупредил он. По его прогнозу, в Керчи за сутки выпадет 151 мм осадков, что составит 343% от нормы.

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В середине июня этого года в Керчи выпало две месячных нормы осадков. Вода затопила несколько улиц и более 300 частных и многоквартирных домов. В городе были перебои с подачей электричества, а жителей попросили не пить воду из-под крана. Тогда в городе эвакуировали более 1,4 тыс. человек. Главе республики Сергею Аксенову пришлось лично осматривать центр Керчи на лодке.

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