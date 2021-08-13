Власти Керчи начали эвакуацию населения из зон подтопления

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В городе Керчи началась эвакуация жителей из зон подтопления, решается вопрос об их временном размещении в гостиницах. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе эвакуированы десять человек, в том числе четыре ребенка», — сказано в сообщении.

Так также уточнили, что все эвакуированные находятся в пункте временного размещения, решается вопрос об их расселении в гостиницы и питании.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти принимают все меры для ликвидации последствий стихии, критических проблем нет. «Надеюсь, что повторения событий июня—июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами», — добавил он.