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Технологии и медиа ,  
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NASA оценило сообщения о причастности астронавтки к появлению дыры в МКС

Обвинения американской астронавтки Серены Ауньон-Чанслеллор в том, что она проделала дыру на МКС, не заслуживают доверия, заявила в Twitter официальный представитель NASA Кэти Людерс.

«Астронавты НАСА, включая Серену Ауньон-Чанселлор — очень уважаемые люди, служат своей стране и вносят неоценимый вклад в работу агентства. Мы поддерживаем Серену и ее профессиональное поведение. Мы не считаем, что эти обвинения заслуживают доверия», — сказала Людерс.

Космонавт объяснил происхождение отверстия в «Союзе МС-09»
Технологии и медиа
Фото:Роскосмос / Global Look Press

Серена Ауньон-Ченселлор — американская астронавтка, которая в 2018 году совершила полет на МКС на борту «Союза». В экспедиции она была инженером. В космосе она пробыла 197 дней.

Во время этого полета, в августе 2018 года, на МКС выявили падение давления воздуха. Позднее космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев нашли отверстие в корпусе пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что в бытовом отсеке корабля были найдены оставшиеся от сверления следы металлической пыли.

Ранее, 12 августа, ТАСС опубликовало статью под названием «Двенадцать тезисов американских претензий к Роскосмосу и ответы на них». В ней автор, в частности, анализирует ситуацию с появлением дыры в бытовом отсеке «Союза МС-09» на МКС в 2018 году.

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Со ссылкой на анонимного собеседника автор указал, что у Ауньон-Чанселлор еще перед полетом в космос было обнаружено заболевание, которое «могло спровоцировать острый психологический кризис», а кризис, в свою очередь, «мог привести к попыткам разными способами ускорить ее возвращение на планету».

астронавты МКС дыра NASA Союз
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