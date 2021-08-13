NASA оценило сообщения о причастности астронавтки к появлению дыры в МКС

Обвинения американской астронавтки Серены Ауньон-Чанслеллор в том, что она проделала дыру на МКС, не заслуживают доверия, заявила в Twitter официальный представитель NASA Кэти Людерс.

«Астронавты НАСА, включая Серену Ауньон-Чанселлор — очень уважаемые люди, служат своей стране и вносят неоценимый вклад в работу агентства. Мы поддерживаем Серену и ее профессиональное поведение. Мы не считаем, что эти обвинения заслуживают доверия», — сказала Людерс.

Серена Ауньон-Ченселлор — американская астронавтка, которая в 2018 году совершила полет на МКС на борту «Союза». В экспедиции она была инженером. В космосе она пробыла 197 дней.

Во время этого полета, в августе 2018 года, на МКС выявили падение давления воздуха. Позднее космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев нашли отверстие в корпусе пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что в бытовом отсеке корабля были найдены оставшиеся от сверления следы металлической пыли.