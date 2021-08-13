Космонавт объяснил происхождение отверстия в «Союзе МС-09»

Отверстия в космическом корабле «Союзе МС-09» в 2018 году просверлил человек, который находился в условиях невесомости и не имел необходимого упора. Об этом заявил летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Он объяснил, что стенка корабля толщиной 2,5-3 мм была просверлена сверлом диаметром 2 мм. «Прежде чем просверлить, сверло ездило по дюралю. Видимо, человек волновался. В невесомости было, может быть, не так удобно, не было того упора. Все это делалось в стрессовом состоянии, я так понимаю, и в ограниченное время. Человек торопился, и сверло у него не встало в точку, а начертило на обшивке несколько узоров, прежде чем просверлить дырку», — сказал Корниенко.

По его словам, чтобы просверлить это отверстие не нужно было обладать особенными навыками слесаря и знаниями о конструкции корабля. К тому же, дюраль, из которого была сделана стенка корпуса, является мягким металлом, так что его можно легко просверлить.

В августе 2018 года на МКС было зафиксировано падение давления воздуха, а в декабре того же года космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос обнаружили отверстие в корпусе корабля «Союз МС-09», который пристыковался к МКС. Еще в августе Прокопьев загерметизировал отверстие диаметром около 2 мм изнутри с помощью эпоксидной смолы.