СК выявил психическое расстройство у убившего семью подростка

Фото: Следственный комитет РФ

В Пермской области Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве 16-летним подростком своих родителей и младшей сестры, экспертиза выявила у него психические отклонения, сообщается на сайте ведомства.

Подростка направили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что у того есть хроническое психическое расстройство, из-за которого он «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». «Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд», — сообщил СК.

Уголовный кодекс в качестве таких мер предусматривает разные виды принудительного лечения, вплоть до стационарного содержания в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением.

Убийство произошло 1 марта в поселке Октябрьский в Пермском крае, в частном жилом доме. Подросток несколько раз ударил топором свою мать и отца, а затем убил топором свою 12-летнюю сестру, которая вернулась из школы. Все члены семьи умерли от полученных рубленых травм на месте.