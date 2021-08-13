СК выявил психическое расстройство у убившего семью подростка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13:31
Туристический потенциал регионов России. Карта РБК и Сбер, 18:36 Мельниченко объединит «Еврохим», СУЭК и другие активы в один холдинг Бизнес, 18:29 Трансгендерам-фигуристам разрешили участвовать в женских соревнованиях Спорт, 18:27 Совет НАТО собрался на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане Политика, 18:23 «Киты» накопили 43,7% всего Ethereum Крипто, 18:21 Минтруд оценил число не занятых работой и учебой молодых россиян Общество, 18:19 Искусство сна: ретроспектива и загадки магического реализма РБК и Okko, 18:10 Ханс Циммер написал музыку для книги о новом фильме «Дюна» Стиль, 18:08 Власти Керчи начали эвакуацию населения из зон подтопления Общество, 18:02 У ретейлеров поищут картель, Меркель прощается с Россией. Главное за день Общество, 17:51 Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе увеличилось до 20 Общество, 17:42 Jaguar назвал рублевую стоимость обновленного кроссовера F-Pace Авто, 17:40 Cardano подорожал вдвое. В чем причина и что будет дальше? Крипто, 17:39 Как перестать впустую тратить деньги на исследования и разработки Pro, 17:31
Общество ,  
0 

СК выявил психическое расстройство у убившего семью подростка

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Пермской области Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве 16-летним подростком своих родителей и младшей сестры, экспертиза выявила у него психические отклонения, сообщается на сайте ведомства.

Подростка направили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что у того есть хроническое психическое расстройство, из-за которого он «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». «Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд», — сообщил СК.

Уголовный кодекс в качестве таких мер предусматривает разные виды принудительного лечения, вплоть до стационарного содержания в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением.

Следствие назвало мотив убийства семьи в Нижегородской области
Общество
Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

Убийство произошло 1 марта в поселке Октябрьский в Пермском крае, в частном жилом доме. Подросток несколько раз ударил топором свою мать и отца, а затем убил топором свою 12-летнюю сестру, которая вернулась из школы. Все члены семьи умерли от полученных рубленых травм на месте.

Подросток после убийства похитил с помощью телефона деньги с банковского счета матери и пытался сбежать, уехав на такси в другой регион. Однако его задержали спустя три дня в Екатеринбурге, он признался в преступлении. По словам обвиняемого, причиной убийства стали конфликты в семье.

СК возбудил против подростка дело по двум статьям. Первая — об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего (пп. «а, в» ч. 2 ст. 105), вторая — кража, совершенная с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158). Максимальное предусмотренное законом наказание — лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

СК Пермь Пермский край убийство подросток
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter