Подозреваемый в убийстве семьи пермский подросток признался в содеянном

Видео: СК РФ

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Подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи в Октябрьском районе Пермского края, признался в совершении преступления, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. По его словам, мотивом стали семейные конфликты.

По версии следствия, вечером 1 марта в частном доме поселка Октябрьский подросток 2004 года рождения несколько раз ударил топором родителей и сестру, они умерли на месте. После этого он уехал на такси за пределы региона, его задержали в Екатеринбурге.

В доме были обнаружены тела матери 1979 года рождения, отца 1980 года рождения и сестры 2008 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью). Сначала родственники приняли убитого отца за несовершеннолетнего, так как лицо и голова погибшего были сильно обезображены.