Подозреваемый в убийстве семьи пермский подросток признался в содеянном

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 13:50
Главу Кемерово госпитализировали с переломом пяти ребер Общество, 16:37 Дизайн, простор и функционал: как изменились подъезды в жилых домах Недвижимость, 16:32 Суд снова отменил приговор врачу Мисюриной Общество, 16:18 Как элегантно решить проблему подарков на 8 марта. Гид РБК и Крокус Сити Молл, 16:15 Пять причин обновления b2b-брендов Pro, 16:10 Российские лыжницы завоевали первую медаль на чемпионате мира Спорт, 16:10 Что такое NFT-токены. И причем тут Бэнкси Крипто, 16:09 Старейший банк Колумбии начал работать с криптоактивами в тестовом режиме Крипто, 16:05 Суд оставил в силе штраф Юлии Навальной за участие в акции протеста Политика, 16:03 УЕФА перенес ответный матч «Ливерпуля» в Лиге чемпионов Спорт, 16:03 Пригожин пошутил про планы Кадырова выдать его ФБР за $250 тыс. Политика, 15:54 Власти Шри-Ланки заявили об одобрении экстренного применения «Спутника V» Общество, 15:50 «Симпсонов» продлили еще на два сезона Стиль, 15:46 МТС увеличила выручку на фоне снижения числа абонентов в 2020 году Технологии и медиа, 15:46
Общество ,  
0 

Подозреваемый в убийстве семьи пермский подросток признался в содеянном

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

Подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи в Октябрьском районе Пермского края, признался в совершении преступления, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. По его словам, мотивом стали семейные конфликты.

По версии следствия, вечером 1 марта в частном доме поселка Октябрьский подросток 2004 года рождения несколько раз ударил топором родителей и сестру, они умерли на месте. После этого он уехал на такси за пределы региона, его задержали в Екатеринбурге.

В Нижнем Новгороде арестовали обвиняемого в убийстве семьи иностранца
Общество
Фото:СУ СК РФ по Нижегородской области

В доме были обнаружены тела матери 1979 года рождения, отца 1980 года рождения и сестры 2008 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью). Сначала родственники приняли убитого отца за несовершеннолетнего, так как лицо и голова погибшего были сильно обезображены.

СК выясняет условия жизни и воспитания подозреваемого в семье, а также причины, способствовавшие убийству родных. В ближайшее время подростку могут предъявить обвинение и избрать ему меру пресечения.

Пермский край подросток убийство семья
Материалы по теме
СК показал видео с места убийства четырех человек в Нижнем Новгороде
Общество
СК завел уголовное дело после убийства матерью двух детей в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter